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मलिहाबाद के राजा कंस पासी की ऐतिहासिक धरोहर को लेकर तनावपूर्ण शांति, दोनों पक्ष बोले- ASI जांच से सामने आएगा सच

विवादित ऐतिहासिक इमारत राजा कंस पासी धरोहर. ( ईटीवी भारत )

मास्टर जमाल के मुताबिक हाल के दिनों में कुछ बाहरी लोगों ने नमाज का विरोध करते हुए ऐलान किया था कि यहां नमाज नहीं होने दी जाएगी, जिसके बाद प्रदर्शन हुआ. हालांकि पुलिस-प्रशासन ने हस्तक्षेप कर स्थिति नियंत्रित कर ली.

उन्होंने बताया कि पहले यहां कम लोग आते थे, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ अब जुमे की नमाज में अधिक लोग दिखाई देते हैं. यहां पांच वक्त की नमाज नहीं होती, केवल जुमे की नमाज अदा की जाती है.

विवादित ऐतिहासिक इमारत राजा कंस पासी धरोहर का नक्शा. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि गांव में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग रहते हैं. पहले यहां सुन्नी समुदाय नमाज पढ़ता था, लेकिन बाद में शिया समुदाय ने भी अपने लिए नमाज की जगह मांगी, जिसके बाद यहां शिया समुदाय के लोग नमाज पढ़ने लगे.

विवादित ऐतिहासिक इमारत राजा कंस पासी धरोहर को लेकर नोटिस. (ईटीवी भारत)

गांव निवासी और शिक्षक रह चुके मास्टर जमाल ने मुस्लिम पक्ष रखते हुए बताया कि इस स्थान पर वर्षों से नमाज अदा होती आ रही है.

ईटीवी भारत ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों, स्थानीय लोगों और इतिहासकारों से बातचीत कर जमीनी स्थिति जानने की कोशिश की.

राजा कंस पासी की ऐतिहासिक धरोहर को लेकर तनावपूर्ण शांति (ईटीवी भारत)

विवादित ऐतिहासिक इमारत पर फिलहाल ताला लगा हुआ है और मौके पर पुलिस का जवान तैनात किया गया है. बीती रात पीएसी भी तैनात रही. प्रशासन की सतर्कता के बीच अब हालात सामान्य हैं. देखिए संवाददाता खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट...

लखनऊ: लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र के कंसा कला गांव में स्थित दो ऐतिहासिक इमारतों को लेकर पासी समाज और मुस्लिम समाज आमने-सामने आ गए हैं. हालांकि जुमे की नमाज के बाद से गांव में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है.

मास्टर जमाल ने कहा कि यह स्थान पहले झाड़ियों से घिरा रहता था, लेकिन दोनों ऐतिहासिक इमारतें पहले से मौजूद थीं. उन्होंने दावा किया कि राजस्व अभिलेखों में यह जमीन “जमा फैमिली” के नाम दर्ज है, जिनके लोग अब उन्नाव के आसीवन क्षेत्र से विदेशों में बस गए हैं.

विवादित ऐतिहासिक इमारत राजा कंस पासी धरोहर. (ईटीवी भारत)

उन्होंने गांव की सामाजिक एकता का जिक्र करते हुए कहा कि गांव में लगभग एक तिहाई आबादी मुसलमानों की और दो तिहाई हिंदुओं की है. सभी लोग वर्षों से भाईचारे के साथ रहते आए हैं.

उन्होंने कहा कि उन्होंने गांव के इंटर कॉलेज में शिक्षक रहते हुए भागवत कथा तक कराई है. राम बारात निकलने पर मुस्लिम समुदाय फूल-मिठाई से स्वागत करता है.

विवादित ऐतिहासिक इमारत राजा कंस पासी धरोहर को लेकर विवाद. (ईटीवी भारत)

मास्टर जमाल का कहना है कि शुक्रवार को प्रदर्शन करने पहुंचे अधिकतर लोग गांव के नहीं थे. उनके मुताबिक गांव के 99 प्रतिशत लोग नहीं चाहते कि इस तरह का कोई विवाद खड़ा हो.

विवादित ऐतिहासिक इमारत राजा कंस पासी धरोहर को लेकर कंट्रोवर्सी. (ईटीवी भारत)

वहीं गांव के ही रहने वाले अधिवक्ता एहसान ने दावा किया कि यह इमारत गांव के पुराने नक्शे और राजस्व अभिलेखों में मस्जिद और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है. उन्होंने बताया कि 1333 फसली के बंदोबस्त अभिलेख में कब्रिस्तान और मस्जिद का उल्लेख मिलता है. इसके अलावा 1359 फसली के खसरे में भी मस्जिद और कब्रिस्तान दर्ज हैं. एहसान के मुताबिक गाटा संख्या 1016 और 1017 में मस्जिद और कब्रिस्तान दर्ज है और गांव के नक्शे में भी मस्जिद अंकित है. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल का विवाद राजनीति से प्रेरित है. साथ ही कहा कि गांव के हिंदू और मुस्लिम हमेशा भाईचारे के साथ रहे हैं और आगे भी बातचीत से समाधान निकाल लेंगे.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जांच पर भरोसा

उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से जांच कराई जाती है, तो सच्चाई सामने आ जाएगी और जिस समुदाय की यह जमीन और ढांचा होगा, उसे सौंप दिया जाना चाहिए.

विवादित ऐतिहासिक इमारत राजा कंस पासी धरोहर. (ईटीवी भारत)

इसी गांव में बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान चलाने वाले पन्नालाल ने बातचीत में कहा कि बचपन से वह इस इमारत को देखते आए हैं. पहले यहां काफी गंदगी और झाड़ियां थीं तथा लोग इसे भूत बंगला तक कहते थे.

'विवादित ज़मीन पर कन्या विद्यालय, अस्पताल या शादी घर बनाया जाए'

पन्नालाल के अनुसार कुछ साल पहले यहां लोगों का आना-जाना शुरू हुआ और नमाज पढ़ी जाने लगी, तब किसी ने आपत्ति नहीं की. लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, गेट लगाए गए और आगे चबूतरा बनाया गया, तब विवाद खड़ा हुआ.

उन्होंने कहा कि वह न मंदिर के पक्ष में हैं और न मस्जिद के. उनके मुताबिक यहां कन्या विद्यालय, अस्पताल या शादी घर बनाया जाना चाहिए, जिससे दोनों समुदायों के लोग लाभान्वित हों. उन्होंने यहां तक कहा कि अगर ऐसा होता है तो, वह खुद एक लाख रुपये चंदा देंगे.

कंसा कला गांव के पीछे लाखौरी ईंटों की मोटी दीवार आज भी मौजूद

गांव के ही राजेश कुमार टेलर ने दावा किया कि यह पूरा इलाका कभी राजा कंस पासी का किला हुआ करता था. उन्होंने बताया कि गांव की जमीन समतल नहीं है और कई जगह ऊंचाई-निचाई दिखाई देती है. गांव के पीछे लाखौरी ईंटों की मोटी दीवार भी मौजूद है, जिसे वह राजा कंस पासी से जोड़ते हैं.

राजेश कुमार ने कहा कि गांव में एक और मकबरा मौजूद है. उनका दावा है कि राजा कंस पासी का युद्ध सैयद सालार मसूद गाजी के सेनापतियों से हुआ था और इसी क्षेत्र में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी. उन्होंने कहा कि यदि यहां राजा का किला था, तो स्वाभाविक है कि पूजा के लिए मंदिर भी रहा होगा और जहां वर्तमान में नमाज पढ़ी जा रही है, वह शिव मंदिर हो सकता है.

विवादित ऐतिहासिक इमारत राजा कंस पासी परिसर का मैदान. (ईटीवी भारत)

पुरातत्व विभाग से निष्पक्ष जांच कराने की मांग

उन्होंने भी सरकार से पुरातत्व विभाग द्वारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और कहा कि जिस समुदाय का यह ढांचा साबित हो, उसे सौंप दिया जाए.

इस पूरे विवाद पर इतिहासकार रवि भट्ट ने कहा कि दोनों इमारतें ऐतिहासिक जरूर प्रतीत होती हैं, लेकिन इनके बारे में इतिहास में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि यह मामला लोककथाओं और ऐतिहासिक “ब्लाइंड स्पॉट” के बीच का है, जहां ठोस प्रमाण सीमित हैं.

रवि भट्ट के मुताबिक लाखौरी ईंटों का इस्तेमाल यह ज़रूर संकेत देता है कि निर्माण अंग्रेजों के आने से पहले का हो सकता है, क्योंकि बाद में निर्माण सामग्री बदल गई थी. हालांकि उन्होंने राजा कंसा पासी और सैयद सालार मसूद गाजी के युद्ध संबंधी दावों को ऐतिहासिक आधारहीन बताया और कहा कि ऐसे किसी संघर्ष का स्पष्ट उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता.