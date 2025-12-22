भिलाई में डेविस कप खिलाड़ी विष्णु वर्धन ने उभरते टेनिस खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, दिए टिप्स
बीएसपी टेनिस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर में FSNL KONOIKE इन्विटेशनल टेनिस टूर्नामेंट सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 22, 2025 at 1:31 PM IST
दुर्ग\भिलाई: रविवार का दिन भिलाईवासियों के लिए काफी खास रहा. भारतीय टेनिस और डेविस कप खिलाड़ी विष्णु वर्धन यहां पहुंचे. वर्धन FSNL KONOIKE इन्विटेशनल टेनिस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से चर्चा की और उन्हें अपना खेल निखारने के लिए जरूरी टिप्स दिए.
पहले भी भिलाई आ चुके हैं विष्णु वर्धन
विष्णु वर्धन ने कहा भिलाई में वे पहले भी आ चुके हैं. आईटीएफ मेन्स के टूर्नामेंट में खेलने के लिए वे आए थे, जिसमें इंडिया के टॉप प्लेयर आए थे. एफएसएनएल कोनोइके टूर्नामेंट आयोजित करने को लेकर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा इवेंट का आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ के छोटे बड़े शहर से खिलाड़ी पहुंचे हैं. उनके साथ खेलने का मौका मिला. टेनिस प्लेयर यहां के खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. भारत में टेनिस को लेकर विष्णुवर्धन ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कोई बड़ा खिलाड़ी तो नहीं निकला लेकिन यहां टेनिस को लेकर संभावनाएं बहुत ज्यादा है.
भिलाई में टेनिस चैंपियनशिप के विजेता
फाइनल मैच में अंडर 18 बॉयज कैटेगरी के विजेता दक्ष श्योकंद (भिलाई) रहे. अंडर 10 बालिका वर्ग में विजेता रही हरलीन क्षेत्रपाल (भिलाई) अंडर 10 बालक वर्ग के विजेता रेयांश (भिलाई) रहे अंडर 12 बालिका वर्ग में विजेता आराधना बंछोर (भिलाई) अंडर 12 बालक ग्रुप में अपूर्व मिश्रा (जगदलपुर) विजेता रहे. अंडर 14 बालिका वर्ग में विजेता वन्या पुंडीर (भिलाई) अंडर 14 बालक वर्ग में विजेता एकलव्य सिंह राजपूत (रायपुर) अंडर 16 बालिका वर्ग में विजेता रही.
अल्फी जोसेफ (भिलाई) अंडर 16 बालक वर्ग में विजेता रहे. मोहम्मद आरिज खान (रायपुर) अंडर 18 वर्ग में विजेता रहे. फाइनल मैच के दौरान एशियन खेल के पदक प्राप्तकर्ता और डेविस कप खिलाड़ी विष्णु वर्धन औरजाने माने टेनिस ऑफिशयल अभिषेक मुखर्जी, तोशिहिरो फुजिवारा (एफएसएनएल प्राइवेट लिमिटेड कोनोइके ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर) जुनिची शाशाहरा चैयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एफएसएनएल प्राइवेट लिमिटेड ने सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया.
खिलाड़ियों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का नकद पुरस्कार और ट्रॉफी
प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ आने वाले सभी वर्गों के बालक बालिका खिलाड़ियों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का नकद पुरस्कार और ट्रॉफी दी गई. टूर्नामेंट के चीफ रेफरी चिराग देशमुख और टूर्नामेंट की डायरेक्टर रचना शर्मा ने सभी विजेता एवं उपविजेता टीम को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी.