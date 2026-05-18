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रामानुजगंज में तेंदूपत्ता की खरीदी शुरू, झारखंड सीमा से लगे संवेदनशील एरिया में बेरियर लगाकर निगरानी

तेंदूपत्ता की खरीदी रविवार से बलरामपुर रामानुजगंज में शुरू हो चुकी है. गांव में फड़ लगाकर शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है. ग्रामीण सुबह से जंगल में अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और तेंदूपत्ता तोड़कर उसकी गड्डी बनाकर फड़ में बेच रहे हैं. फड़ मुंशी पत्तों की क्वालिटी देखकर तेंदूपत्ता खरीदी कर रहे हैं.

रामानुजगंज: हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता की खरीदी शुरू हो चुकी है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तड़के सुबह ही उठकर अपने पूरे परिवार के साथ संग्रहण तोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं. वहीं वन विभाग की ओर से झारखंड की सीमा से लगे हुए संवेदनशील केंद्र पर अवैध तेंदूपत्ता आवक की निगरानी भी की जा रही है.

तेंदूपत्ता की खरीदी शुरू, झारखंड सीमा से लगे संवेदनशील एरिया में बेरियर लगाकर निगरानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूरा परिवार मिलकर जंगल से तोड़ते हैं तेंदूपत्ता

पुरानडीह गांव के फड़ में तेंदूपत्ता बेचने पहुंची महिला पार्वती कुमारी ने कहा कि वह बीते लगभग 25 सालों से जंगल से तेंदूपत्ता तोड़कर बेच रही हैं. पेट के लिए सुबह दूर जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए जाते हैं. जंगल से तेंदूपत्ता लाकर यहां पोला बंडल बांधते हैं, प्रत्येक बंडल में 50-52 पत्ता होता है.

हम पिछले कई वर्षों से तेंदूपत्ता के सीजन में जंगल से पत्ता तोड़ कर फड़ में लाकर बेचते हैं. हमारा पूरा परिवार मिलकर सुबह जंगल जाता है. मेरा कार्ड भी बना हुआ है.- पार्वती देवी, तेंदूपत्ता संग्राहक

कई मुश्किलें भी

संग्राहक प्रदीप हालदार ने कहा कि वह पिछले दस वर्षों से यहां फड़ में पत्ता बेचने आ रहे हैं. लोकल यहां पत्ता मिलना बहुत मुश्किल है इसलिए हम अपने बच्चों और परिवार के साथ पिपरोल सेंदुर और बच्छराज कुंवर के जंगल में जाते हैं. इधर लोकल जंगल में उतना तेंदूपत्ता नहीं है.

हम दूरदराज के जंगल से तेंदूपत्ता संग्रह कर यहां पुरानडीह के फड़ में बेचते हैं. इसमें हमें भरपूर लाभ होता है हम जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से प्रति 100 गड्डी का रेट 550 रुपए के हिसाब से मिलता है- प्रदीप हालदार, तेंदूपत्ता संग्राहक

बड़ी संख्या में तेंदूपत्ता बेचने पहुंच रहे ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

झारखंड की सीमा से लगे एरिया में निगरानी

इस संबंध में रामानुजगंज रेंजर दिलरुबा बानो ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि 17 मई से तेंदूपत्ता की खरीदी रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में शुरू हो गई है. यह वन परिक्षेत्र झारखंड की सीमा से लगा हुआ है जिसमें 4 सर्किल है और 12 संवेदनशील एरिया है. संवेदनशील एरिया की वजह से बेरियर लगाया गया है

तेंदूपत्ता के अवैध परिवहन को रोकने और निगरानी रखने के लिए झारखंड की सीमा से लगे हुए 12 संवेदनशील खरीदी केंद्र चिन्हित किए गए हैं. यहां बेरियर लगाया गया है. - दिलरुबा बानो, रेंजर रामानुजगंज

5500 रूपए मानक बोरी के अनुसार हो रही खरीदी

छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता तोड़कर ग्रामीण फड़ में बेचते हैं इससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है. तेंदूपत्ता ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का प्रमुख आधार रहता है, शासन ने प्रति मानक बोरी 5500 रुपए तय किए हैं.