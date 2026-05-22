आग का तांडव: कवर्धा में तेंदूपत्ता से भरा वाहन जलकर खाक, हवा में उड़ने लगे जलते हुए पत्ते, मनेंद्रगढ़ में पूरा गोदाम लपटों से घिरा
चलते वाहन में आग लगने से 'हरा सोना' जलकर खाक, MCB में तेंदूपत्ता से भरे गोदाम में आग लगने से वन विभाग पर उठे सवाल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 22, 2026 at 5:23 PM IST
कवर्धा/MCB: भीषण गर्मी के बीच आग लगने की समस्या बढ़ती जा रही है. छत्तीसगढ़ के कवर्धा और MCB जिले में आग लगने की घटनाएं सामने आई जिसमें तेंदूपत्ता को भारी नुकसान हुआ. कवर्धा में जहां तेंदूपत्ता से भरा वाहन में आग लग गई तो वहीं मनेंद्रगढ़ में तो पूरा गोदाम ही आग की चपेट में आ गया.
ड्राइवर ने दिखाई समझदारी
कबीरधाम जिले के बोड़ला नगर में शुक्रवार दोपहर को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेंदूपत्ता से भरे एक चलती माजदा वाहन में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा वाहन धू-धू कर जलने लगा. घटना के दौरान चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर तुरंत बाहर कूदकर अपनी जान बचाई.
जलते हुए सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे
बताया जा रहा है कि वाहन भोंदा संग्रहण केंद्र से तेंदूपत्ता लेकर बोड़ला डिपो की ओर जा रहा था. जैसे ही वाहन बोड़ला नगर क्षेत्र में पहुंचा, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लग गई. वाहन में बड़ी मात्रा में सूखे तेंदूपत्ते भरे होने के कारण आग कुछ ही मिनटों में तेजी से फैल गई. आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और दूर हटने लगे. जलते हुए सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे, जिससे आसपास के मकानों और दुकानों में भी आग फैलने का खतरा बन गया.
एक दिन पहले कच्चे घर में भी लगी थी आग
पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक वाहन और उसमें भरा तेंदूपत्ता पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था. वाहन चालक अशोक साहू ने बताया कि आग लगने के बाद संभलने का मौका ही नहीं मिला. इधर, गुरुवार शाम कवर्धा शहर के झंडा चौक क्षेत्र में भी आग की एक और घटना सामने आई. सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कच्चे मकान में अचानक आग लग गई, जिससे मकान में रखा राशन, कपड़े और अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गया. हालांकि इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है.
मनेंद्रगढ़ में कठौतिया लघु वनोपज गोदाम में भीषण आग
एमसीबी जिले के कठौतिया ग्राम पंचायत स्थित लघु वनोपज गोदाम परिसर में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग इतनी तेजी से फैली कि परिसर में रखे तेंदूपत्ता से भरे सैकड़ों बोरे कुछ ही देर में आग की चपेट में आ गए. देखते ही देखते पूरे गोदाम परिसर में धुएं का गुबार फैल गया और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
खतरे के बीच कर्मचारी आग बुझाते दिखे
घटना के समय मौके पर दमकल विभाग की तत्काल कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी. ऐसे में स्थानीय ग्रामीण, मजदूर और कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर डिब्बों, बाल्टियों और अन्य बर्तनों में पानी भर-भरकर आग बुझाने में जुट गए. हालांकि तेंदूपत्ता अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण आग पर काबू पाना बेहद कठिन साबित हो रहा था.
शॉर्ट सर्किट से आग, वन विभाग पर सवाल
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोदाम परिसर के समीप लगे ट्रांसफॉर्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद निकली चिंगारियों ने पास में रखे सूखे तेंदूपत्तों को अपनी चपेट में ले लिया. हालांकि प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से अभी तक आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. गोदाम परिसर में बड़ी मात्रा में वनोपज संग्रहित होने के बावजूद सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही थी. परिसर में अग्निशमन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे, जिससे आग फैलने के बाद हालात और गंभीर हो गए.