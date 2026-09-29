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तेंदुपत्ता मजदूरों की मजदूरी बकाया, 12 लाख रुपये लंबित, वन विभाग के दफ्तर पर किया प्रदर्शन

कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर के भानुप्रतापपुर वन मंडल क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े मजदूरों के लंबित भुगतान का मामला गरमा गया है. करीब एक साल से भुगतान नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने मंगलवार को पूर्व एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. मजदूरों ने वन विभाग से उनकी मेहनत की बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की.

एक साल से 12 लाख रुपये का भुगतान लंबित

मजदूर संघ के अध्यक्ष सुजीत चक्रधारी ने मीडिया से बात की और अपनी परेशानी बयां की है. उन्होंने बताया कि तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य से जुड़े मजदूरों का करीब 12 लाख रुपये का भुगतान लगभग एक साल से लंबित है. मजदूरों का आरोप है कि भुगतान को लेकर कई बार वनमंडल के अधिकारियों से शिकायत और आग्रह किया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा. उनकी मांगों को किसी ने नहीं सुना.

कांकेर में तेंदुपत्ता मजदूरों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

लंबे समय से मजदूरी नहीं मिलने के कारण मजदूरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी को लेकर बड़ी संख्या में मजदूर वन विभाग के कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए जल्द भुगतान की मांग रखी- सुजीत चक्रधारी, अध्यक्ष, मजदूर संघ

वन विभाग ने कहा जल्द होगा भुगतान

पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के वनमंडल अधिकारी संदीप बलगा ने इस पर मीडिया से बात की है. उन्होंने कहा कि भुगतान स्वीकृत होने के बाद मजदूरों को उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. वन विभाग पर मजदूर काफी अरसे से आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मजदूरी भुगतान का सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है. एक बार फिर आश्वासन मिला है. अब देखना होगा कि तेंदुपत्ता मजदूरी का भुगतान कब होता है.