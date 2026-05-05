ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में तेंदूपत्ता संग्रहण सत्र, MSP 5500 रुपये तय, 23,500 बोरा खरीदी का लक्ष्य

तेंदूपत्ता संग्रहण सत्र 2026 की शुरुआत जिले में सुचारू रूप से कर दी गई है. इस वर्ष संग्रहण कार्य को व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और मैदानी अमले को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं- धम्मशील गणवीर, बलौदाबाजार वनमण्डलाधिकारी

जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के अंतर्गत आने वाली 24 समितियों के 16 तेंदूपत्ता लॉट का अग्रिम विक्रय पहले ही किया जा चुका है. इस वर्ष कुल 23,500 मानक बोरा तेंदूपत्ता खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि लक्ष्य पूरा होने के बाद भी अच्छी गुणवत्ता के पत्ते उपलब्ध रहते हैं, तो संग्रहण कार्य जारी रखा जाएगा.

बलौदाबाजार: वनोपज आधारित आजीविका को नई गति देते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण सत्र वर्ष 2026 का शुभारंभ हो गया है. इस बार भी संग्रहण कार्य पूर्व वर्षों की तरह व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा, जिसमें फड़ स्तर पर फड़ मुंशी के माध्यम से पत्तों की खरीदी और प्रबंधन किया जाएगा. इस सत्र की सबसे अहम बात यह है कि संग्रहणकर्ताओं को इस वर्ष ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलेगा. इससे सीधे तौर पर हजारों ग्रामीण परिवारों की आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

तीन वर्षों के आंकड़े: बढ़ती भागीदारी, स्थिर आय

तेंदूपत्ता संग्रहण केवल एक मौसमी कार्य नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है.पिछले तीन वर्षों के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं.

वर्ष 2025:

कुल संग्राहक: 20,114

कुल विक्रय राशि: ₹11,63,03,357

प्रति संग्राहक औसत आय: ₹5,782

वर्ष 2024:

कुल संग्राहक: 21,952

कुल विक्रय राशि: ₹11,24,46,488

वर्ष 2023:

कुल संग्राहक: 17,804

कुल विक्रय राशि: ₹6,40,71,920

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि हर साल हजारों ग्रामीण इस कार्य से जुड़ रहे हैं और अपनी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहे हैं. खास बात यह है कि 2023 के मुकाबले 2024 और 2025 में कुल आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र की संभावनाओं को दर्शाती है.

ग्रामीणों के लिए आजीविका का मजबूत विकल्प

तेन्दूपत्ता संग्रहण खासतौर पर ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के लिए रोजगार का एक सशक्त माध्यम है. खेती के अलावा यह एक ऐसा कार्य है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और परिवार के अन्य सदस्य भी भागीदारी करते हैं. इससे, अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता ह, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, मौसमी बेरोजगारी में कमी आती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और मूल्य समर्थन मिलता रहे, तो यह ग्रामीण विकास का एक स्थायी मॉडल बन सकता है.

24 समितियों के अंतर्गत 16 तेन्दूपत्ता लॉट का अग्रिम विक्रय किया जा चुका है. तेंदूपत्ता संग्रहण का विशेष लक्ष्य नहीं है लेकिन पिछले साल 23,500 मानक बोरा खरीदी हुई थी. ग्रामीणों को 13 करोड़ का लाभ मिला था. शासन से निर्देश मिले हैं कि जितना ज्यादा हो उतनी खरीदी की जाए. इस साल भी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा संग्रहण कर सके-धम्मशील गणवीर, बलौदाबाजार वनमण्डलाधिकारी

पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष फोकस

धम्मशील गणवीर, वनमण्डलाधिकारी, ने बताया कि इस वर्ष संग्रहण कार्य को पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि,

सभी फड़ों में नियमित निगरानी की जाएगी

गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा

भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा

ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की अपील

वन विभाग ने ग्रामीणों और संग्राहकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस कार्य से जुड़ें. धम्मशील गणवीर ने कहा कि तेन्दूपत्ता संग्रहण केवल आय का साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता का आधार भी है. अधिक भागीदारी से न केवल व्यक्तिगत आय बढ़ेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.

बलौदाबाजार वनमण्डलाधिकारी ने जानकारी दी कि इस वर्ष तेन्दूपत्ता की खरीदी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से की जाएगी, जिससे संग्रहणकर्ताओं को उचित पारिश्रमिक मिल सके. उन्होंने यह भी कहा कि संग्रहण के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाएगा और फड़ स्तर पर निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. भुगतान प्रक्रिया को भी पारदर्शी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संग्राहकों को समय पर उनकी राशि मिल सके.

क्यों खास है यह सत्र?

इस वर्ष का संग्रहण सत्र कई मायनों में खास माना जा रहा है-