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हाड़ौती में चार नई परियोजनाओं पर होगा काम: 1947 करोड़ से बनेंगे तीन नए डैम, 36 हजार हेक्टेयर भूमि व एक लाख आबादी को पानी

जल संसाधन विभाग ने सिंचाई, पेयजल और फ्लड डायवर्जन के चार प्रोजेक्ट के टेंडर जारी किए. यह प्रोजेक्ट कुल 4400 करोड़ के आसपास के हैं.

Nonera (Navanera) Dam
नोनेरा (नवनेरा) बांध (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 3:36 PM IST

6 Min Read
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कोटा: हाड़ौती संभाग में जल संसाधन विभाग में सिंचाई, पेयजल और फ्लड डायवर्जन के चार प्रोजेक्ट के टेंडर जारी कर दिए हैं. यह प्रोजेक्ट कुल 4400 करोड़ के आसपास के हैं. जिनमें से 1947 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए हैं. इन प्रोजेक्ट के जरिए 36 हजार हेक्टेयर एरिया सिंचित हो रहा है. दूसरी तरफ पेयजल भी आम जनता को पहुंच रहा है. करीब 1 लाख से ज्यादा की आबादी इसे लाभान्वित हो रही है.

जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कोटा डीआर मीणा का कहना है कि इन प्रोजेक्ट में झालावाड़ जिले में मनोहर थाना वृहद सिंचाई परियोजना है. इसके अलावा झालावाड़ जिले में ही छोटी काली सिंध नदी की परियोजना भी है. शेष दो परियोजनाएं बारां जिले में है, जिनमें अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना है. वहीं, चौथी योजना बारां जिले के छीपाबड़ौद कस्बे को बाढ़ से बचने के लिए ल्यासी रिवर डायवर्जेंट चैनल है.

PKC and ERCP Work
मॉडिफाइड पीकेसी इंटीग्रेटेड ईआरसीपी का काम जारी... (ETV Bharat File Photo)

इन चारों परियोजनाओं के टेंडर प्रक्रिया कर दिए हैं. यह सितंबर में खुलने वाले हैं. वहीं, इनमें तीन से चार साल का बनने का समय दिया गया है. हालांकि, यह वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद का समय रहेगा. ऐसे में तीन नए डैम भी हाड़ौती में बनने वाले हैं, जिनकी क्षमता 190 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) से ज्यादा है.

मनोहर थाना परियोजना में डैम और 52 किलोमीटर की कैनाल, 125 गांव को फायदा : झालावाड़ जिले में परवन नदी पर मनोहर थाना वृहद सिंचाई योजना का टेंडर जारी कर दिया गया है. इस परियोजना में डैम के साथ से दाईं और बाईं मुख्य कैनाल निकाली जाएगी. दोनों नहरों व डैम से 125 गांव के किसानों को फायदा होने वाला है. बाईं मुख्य कैनाल से 75 गांव है, जिनमें मनोहर थाना के 58 और इकलेरा के 17 गांव लाभान्वित हो रहे हैं. जबकि दाईं मुख्य कैनाल से लाभान्वित 50 गांव है.

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यह सभी मनोहर थाना इलाके के हैं. इस योजना के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का एरिया में डैम का कैचमेंट है. हालांकि, इस परियोजना की काफी लंबे समय से मांग चल रही थी. यह परियोजना भी काफी लंबे समय से पेंडिंग भी थी. अब इसका काम होगा. इस परियोजना में 17346 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी और इसकी नहर की लंबाई भी 51.87 किलोमीटर होगी.

84.76 एमसीएम क्षमता का डैम : मनोहर थाना में परवन नदी पर ही 84.76 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता का बांध बनाया जाएगा. यह 11 गेट का डैम होगा. इसकी ऊंचाई 10.54 मीटर और लंबाई 174 मीटर शूट स्लिपवे है. जबकि मिट्टी का डैम 2.80 किलोमीटर लंबा होगा. यह परियोजना प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन सिस्टम वाली है. इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 1900 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. शुरुआती तौर पर 802.55 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया गया, जिसमें सितंबर महीने में टेंडर खुलने है. वर्क ऑर्डर जारी होने के 4 साल में डैम बनाकर तैयार करना है.

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छोटी कालीसिंध से 9727 हेक्टेयर एरिया में फव्वारा सिंचाई : झालावाड़ जिले के गंगधार में छोटी कालीसिंध नदी पर परियोजना बनाई जानी है. इसके लिए इसके लिए 1622 करोड़ रुपये की घोषणा बजट में की गई थी. शुरुआती तौर पर यह डैम बनाने के लिए 622.11 करोड़ से बनना है. इस इस डैम की कुल क्षमता 54.87 मिलियन क्यूबिक मीटर है. वहीं, इसकी ऊंचाई 28.50 मीटर और स्लिप वे 368 मीटर का है. इसके अलावा 2.820 किमी लंबा मिट्टी का बांध इसमें बनाया जाना है. वहीं, 30 रेडियल गेट इसमें लगेंगे. इस परियोजना से 32 गांव को फव्वारा पद्धति से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 9727 सेक्टर एरिया संचित होगा. यह पूरी परियोजना 1600 करोड़ की है.

छबड़ा व छीपाबड़ौद तहसील के 56 गांव की 9850 हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित : बारां जिले में अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना से भी स्वीकृति मिल गई है. छबड़ा जिले में अंधेरी नदी पर 830 करोड़ रुपये की योजना है, जिसमें मूडकिया के नजदीक डैम बनाया जा रहा है, जिसका टेंडर जारी हो गया है. इससे छबड़ा व छीपाबड़ौद तहसील के 56 गांव की 9850 हेक्टेयर जमीन सिंचित की जानी है. इसमें तीन किलोमीटर लंबा बांध बनेगा, जिसकी क्षमता 45.29 मिलियन क्यूबिक मीटर है.

इस डैम में 6 रेडियल गेट लगाए जाने हैं. ऐसे में डैम और कमांड एरिया के डेवलपमेंट के लिए 454.33 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया है. यह निर्माण कार्य टेंडर जारी होने से 3 साल में बनेगा. वहीं यहां लगने वाले स्काडा फव्वारा पद्धति से पानी खेतों में भेजा जाना है, जिसके लिए भी बिजली उपभोग कम करने के लिए सोलर विद्युत उत्पादन का प्रावधान है. इस परियोजना में छबड़ा की 42 गांव और छीपाबड़ौद के 14 गांव हैं, कुल मिलाकर 56 गांव को इससे फायदा होना है.

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छीपाबड़ौद में 80 करोड़ से फ्लड प्रोटेक्शन : चौथा प्रोजेक्ट बारां जिले के छीपाबड़ौद में फ्लड प्रोटेक्शन का है, जिसमें रिवर डायवर्जन चैनल बनाया जाना है. यह 80 करोड़ का है, जिससे छीपाबड़ौद की हजारों की आबादी को फायदा होने वाला है. बारिश के समय में ल्यासी नदी का जलस्तर ऊंचा उठने पर छीपाबड़ौद में पानी प्रवेश कर जाता था. ऐसे में दुकानों और मकान में काफी नुकसान हो जाता था. इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि काफी मुद्दा उठा रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दी है. अब 80 करोड़ रुपये का टेंडर फ्लड प्रोडक्शन के लिए जारी कर दिया गया है.

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