सरिस्का में 15 दिसंबर तक शुरू करनी है EV बस सेवा, नहीं मिली फर्म तो फिर किए टेंडर

सरिस्का में दौड़ेगी ऐसी इलेक्ट्रिक बसें ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया फिर शुरू की. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से पहली टेंडर प्रक्रिया में किसी भी निजी फर्म ने भाग नहीं लिया था. इस कारण अब आरएसआरटीसी ने दूसरी बार निविदा प्रक्रिया शुरू की. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व में 15 दिसंबर तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा. राज्य सरकार ने सरिस्का में पाण्डुपोल तक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का जिम्मा आरएसआरटीसी को सौंपा है. सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का टायल रन पहले ही सफल हो चुका है. सरिस्का टाइगर रिजर्व में पेट्रोल व डीजल वाहनों के संचालन से प्रदूषण बढ़ने की समस्या गहराती जा रही है. इसका वन्यजीवों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म को पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 15 दिसंबर 2025 तक सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के निर्देश दिए थे. राज्य सरकार की ओर से आरएसआरटीसी को सरिस्का टाइगर रिजर्व में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का जिम्मा सौंपा था. आरएसआरटीसी ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए पूर्व में टेंडर किए थे, लेकिन उसमें किसी फर्म ने रुचि नहीं दिखाई. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की समय सीमा निकट आने से आरएसआरटीसी ने दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की. पढ़ें: सरिस्का में तितलियों की प्रजातियां बढ़कर हुई 48, सर्वेक्षण में दिखीं 'हिमालयन गोल्डन बर्डविंग' फर्मों के रुचि नहीं लेने का यह भी कारण: सरिस्का रिजर्व में सप्ताह में सिर्फ दो दिन शनिवार व मंगलवार को सदर गेट व टहला गेट से पाण्डुपोल तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन का प्रस्ताव है. सरिस्का के इन गेटों से पांडुपोल मंदिर के पार्किंग स्थल तक दूरी 20-20 किमी है. ऐसे में एक ईवी बस को एक फेरे में 40 किलोमीटर का रूट तय करना होगा. इसमें 20 किमी आना व जाना शामिल है. एक बस को सदर गेट व टहला गेट से पाण्डुपोल मंदिर के पार्किंग स्थल तक पहुंचने में मात्र 40 मिनट लगेंगे. इलेक्ट्रिक बस पार्किंग स्थल पर 30 मिनट का स्टोपेज करेगी, उसके बाद लौट जाएगी. इलेक्ट्रिक बस का रूट छोटा होने के कारण फर्मों को इसमें मुनाफा कम नजर आया. यही कारण है कि वे इसकी टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रही हैं.