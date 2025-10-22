ETV Bharat / state

सरिस्का में 15 दिसंबर तक शुरू करनी है EV बस सेवा, नहीं मिली फर्म तो फिर किए टेंडर

श्रद्धालुओं के लिए पाण्डुपोल तक होना है संचालन, लेकिन पहली निविदा प्रक्रिया में किसी भी फर्म ने नहीं दिखाई रुचि.

Such electric buses will run in Sariska
सरिस्का में दौड़ेगी ऐसी इलेक्ट्रिक बसें (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 1:44 PM IST

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया फिर शुरू की. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से पहली टेंडर प्रक्रिया में किसी भी निजी फर्म ने भाग नहीं लिया था. इस कारण अब आरएसआरटीसी ने दूसरी बार निविदा प्रक्रिया शुरू की. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व में 15 दिसंबर तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा. राज्य सरकार ने सरिस्का में पाण्डुपोल तक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का जिम्मा आरएसआरटीसी को सौंपा है. सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का टायल रन पहले ही सफल हो चुका है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व में पेट्रोल व डीजल वाहनों के संचालन से प्रदूषण बढ़ने की समस्या गहराती जा रही है. इसका वन्यजीवों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म को पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 15 दिसंबर 2025 तक सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के निर्देश दिए थे.

राज्य सरकार की ओर से आरएसआरटीसी को सरिस्का टाइगर रिजर्व में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का जिम्मा सौंपा था. आरएसआरटीसी ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए पूर्व में टेंडर किए थे, लेकिन उसमें किसी फर्म ने रुचि नहीं दिखाई. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की समय सीमा निकट आने से आरएसआरटीसी ने दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की.

पढ़ें: सरिस्का में तितलियों की प्रजातियां बढ़कर हुई 48, सर्वेक्षण में दिखीं 'हिमालयन गोल्डन बर्डविंग'

फर्मों के रुचि नहीं लेने का यह भी कारण: सरिस्का रिजर्व में सप्ताह में सिर्फ दो दिन शनिवार व मंगलवार को सदर गेट व टहला गेट से पाण्डुपोल तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन का प्रस्ताव है. सरिस्का के इन गेटों से पांडुपोल मंदिर के पार्किंग स्थल तक दूरी 20-20 किमी है. ऐसे में एक ईवी बस को एक फेरे में 40 किलोमीटर का रूट तय करना होगा. इसमें 20 किमी आना व जाना शामिल है. एक बस को सदर गेट व टहला गेट से पाण्डुपोल मंदिर के पार्किंग स्थल तक पहुंचने में मात्र 40 मिनट लगेंगे. इलेक्ट्रिक बस पार्किंग स्थल पर 30 मिनट का स्टोपेज करेगी, उसके बाद लौट जाएगी. इलेक्ट्रिक बस का रूट छोटा होने के कारण फर्मों को इसमें मुनाफा कम नजर आया. यही कारण है कि वे इसकी टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रही हैं.

RSRTC in Sariska
सरिस्का टाइगर रिजर्व (ETV Bharat File Photo)

सरिस्का में होना 30 इवी बसों का संचालन: सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में प्रथम चरण में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना है. इसके लिए तमिलनाडु की एक कपंनी की ओर से पूर्व में ट्रायल रन भी लिया जा चुका है, जो सफल रहा था. इस ट्रायल रन की रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी गई. इस पर राज्य सरकार की ओर से सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का जिम्मा आरएसआरटीसी को दिया गया था. आरएसआरटीसी की ओर से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है. उम्मीद है कि सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो सकेगा.

पढ़ें: इंजीनियरिंग जॉब छोड़ पर्यावरण संरक्षण की पकड़ी राह, पथरीली जमीन की बदली तस्वीर - ENGINEERING JOB LEFT FOR PLANTATION

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में बड़ी चुनौती: सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बड़ी चुनौती है. कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की सीमा पूरी होने में करीब डेढ़ माह बचा है. ऐसे में आरएसआरटीसी की ओर से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर फर्म को कार्यादेश जारी करने हैं, जबकि आरएसआरटीसी की ओर से ईवी बसों के लिए दोबारा टेंडर प्रक्रिया अभी शुरू की गई. इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए अभी चार्जिंग स्टेशन लगना शेष है. साथ ही ईवी बसों के संचालन के लिए सरिस्का में अभी सरिस्का गेट व टहला गेट से पाण्डुपोल मंदिर की पार्किंग तक सड़क की मरम्मत बाकी है. इन सड़कों की मरम्मत के लिए अभी राज्य सरकार ने 8.71 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है. इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्यादेश जारी करने में समय लगना तय है. अभी ईवी बसों में किराया भी तय किया जाना है. इन चुनौतियों को पूरा करने पर ही सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन संभव है.

पाण्डुपोल जाने को लगती निजी वाहनों की कतार: राज्य सरकार की ओर से सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित ऐतिहासिक पाण्डुपोल हनुमान मंदिर के दर्शनों के लिए सप्ताह में हर मंगलवार व शनिवार को श्रद्धालुओं को अलवर व भिवाड़ी परिवहन कार्यालय में पंजीकृत वाहनों को निशुल्क प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं. सप्ताह में दो दिन निशुल्क प्रवेश के चलते श्रद्धालु बड़ी संख्या में वाहनों से पाण्डुपोल जाते हैं. इस कारण मंगलवार व शनिवार को सुबह से शाम तक पेट्रोल व डीजल वाहनों की कतार लगी रहती है. इससे बड़ी मात्रा में सरिस्का में प्रदूषण होता है. इसका प्रभाव वन्यजीवों पर पड़ता है. सरिस्का में यह समस्या लंबे समय से व्याप्त है. इसी समस्या के निराकरण के किए सरिस्का में इवी बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं.

