ETV Bharat / state

बिहार को मिलने जा रहा 5वां एयरपोर्ट, 57 साल का इंतजार होगा खत्म

पटना: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे के विकास के लिए निविदा (टेंडर) जारी कर दी है. अप्रैल में निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा. 72 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे का विकास किया जाएगा.

मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को मिली रफ्तार: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दो चरणों में निविदा जारी की है. मुजफ्फरपुर के लोग 57 वर्षों बाद एक बार फिर से हवाई जहाज से सफर कर पाएंगे. मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा 2027 में जब शुरू होगा तो यहां से 19 सीटर विमान उड़ सकेगा.

हवाई अड्डा का 1 साल में होगा निर्माण: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्माण के लिए जो निविदा जारी किया है, उसमें पहले चरण में 28 करोड़ 58 लाख से टर्मिनल भवन, अग्निशमन केंद्र, एटीसी टावर, भूमिगत संप हाउस का निर्माण होगा और यह निविदा 27 फरवरी को खुल जाएगी.

दूसरे चरण में रनवे का विस्तार: वहीं दूसरी निविदा में विमान के लिए पार्किंग स्थल, आपातकालीन सड़क, वाहन लेन, जल निकासी सहित कई तरह के निर्माण कार्य किए जाएंगे और दूसरी निविदा 27 मार्च को खुलेगी. अप्रैल में एजेंसी के चयन के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. एक साल में इसका निर्माण करना होगा, जबकि दूसरे चरण में और 43 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से रनवे का विस्तार होगा.

57 साल बाद फिर से उड़ेगा मुजफ्फरपुर से हवाई जहाज: मुजफ्फरपुर में 1970 से उड़ान सेवा बंद है, लेकिन केंद्र सरकार के क्षेत्रीय संप्रक्त उड़ान योजना के तहत और बिहार सरकार की पहल पर मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे का विकास हो रहा है. 2027 में जब मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा का निर्माण हो जाएगा,तब 57 वर्षों बाद एक बार फिर से मुजफ्फरपुर के लोग हवाई जहाज का सफर कर सकेंगे.

19 सीटर विमान का परिचालन: मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा का रनवे 1300 मीटर लंबा होगा और यहां से 19 सीटर विमान का परिचालन संभव हो सकेगा. दो विमान के पार्किंग की सुविधा यहां विकसित की जा रही है. मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट के पास अभी 99.44 एकड़ भूमि उपलब्ध है.

बिहार में कई एयरपोर्ट से हो रहा है उड़ान: बिहार में फिलहाल पटना, दरभंगा, गया, पूर्णिया से विमान का उड़ान होता है. कई एयरपोर्ट के निर्माण पर कार्य भी हो रहा है, जिसमें बिहटा एयरपोर्ट भी है और आने वाले समय में सोनपुर में भी बड़ा एयरपोर्ट बनना है. साथ ही कई शहरों में छोटे एयरपोर्ट के निर्माण की भी योजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान कई बार हवाई अड्डा के विकास की बात कही है. नीतीश सरकार की ओर से नया सिविल विमानन विभाग भी बनाया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस दिया जा सके.