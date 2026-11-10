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सवालों के घेरे में हजारीबाग नगर निगम की कार्यशैली, छठ घाटों पर स्टोन डस्ट बिछाने के लिए निकाला 10 लाख का टेंडर

छठ घाटों पर स्टोन डस्ट बिछाने के लिए सवालों में घिरा नगर निगम ( ETV BHARAT )

हजारीबाग: नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है. छठ महापर्व को लेकर इन दिनों जिला प्रशासन अपनी तैयारी को लेकर विभिन्न छठ घाटों का औचक निरीक्षण कर रहा है, दूसरी ओर नगर निगम ने एक ऐसा टेंडर निकला है, जो सवालों के घेरे में हैं. हजारीबाग नगर निगम की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं. छठ घाटों को पर्व के लिए तैयार करने के नाम पर करीब 10 लाख रुपये की निविदा निकाली गई है, लेकिन इसकी समय-सीमा ही निविदा पर सवाल खड़े कर रही है.

दो दिनों में कितने घाटों पर पूरा होगा स्टोन डस्ट डालने का काम