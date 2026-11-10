सवालों के घेरे में हजारीबाग नगर निगम की कार्यशैली, छठ घाटों पर स्टोन डस्ट बिछाने के लिए निकाला 10 लाख का टेंडर
छठ महापर्व के ऐन मौके पर टेंडर जारी कर हजारीबाग नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
Published : November 10, 2026 at 6:40 PM IST
हजारीबाग: नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है. छठ महापर्व को लेकर इन दिनों जिला प्रशासन अपनी तैयारी को लेकर विभिन्न छठ घाटों का औचक निरीक्षण कर रहा है, दूसरी ओर नगर निगम ने एक ऐसा टेंडर निकला है, जो सवालों के घेरे में हैं. हजारीबाग नगर निगम की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं. छठ घाटों को पर्व के लिए तैयार करने के नाम पर करीब 10 लाख रुपये की निविदा निकाली गई है, लेकिन इसकी समय-सीमा ही निविदा पर सवाल खड़े कर रही है.
दो दिनों में कितने घाटों पर पूरा होगा स्टोन डस्ट डालने का काम
निविदा 7 नवंबर को जारी हुई और इसे खोलने की तारीख 13 नवंबर निर्धारित की गई है, जबकि 15 और 16 नवंबर को छठव्रती विभिन्न घाटों पर भगवान सूर्य को अघ्य देंगे. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि 13 नवंबर को टेंडर खुलने के बाद उसका मूल्यांकन, खुलने और कार्य आदेश कब जारी होगा? आखिर दो दिनों में कितने घाटों पर स्टोन डस्ट डालने का काम पूरा होगा.
पूर्व सांसद ने ठहराया गलत
इस मामले को लेकर पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने भी निविदा प्रक्रिया को गलत ठहराया हैं. उन्होंने छठ घाटों की सफाई व्यवस्था पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह एक घोटाला की ओर इशारा कर रहा है.
डिप्टी मेयर का जवाब
वहीं डिप्टी मेयर अविनाश कुमार ने निविदा के संबंध में बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान ही कई जगहों पर स्टोन डस्ट गिराया गया था. उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद दुर्गा पूजा में जिन स्थानों पर स्टोन डस्ट गिराया गया है, उसकी राशि काटकर शेष भुगतान संवेदक को किया जाएगा. हालांकि, डिप्टी मेयर के इस बयान ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पहले किए गए कार्यों को बाद में जारी निविदा में समायोजित करना नियमों के अनुरूप है, क्या इस तरह सरकारी राशि का भुगतान किया जा सकता है.
छठ घाटों के लिए जारी निविदा नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि नगर निगम इन सवालों का क्या जवाब देता है और छठ व्रतियों को समय पर बेहतर घाट और सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं
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