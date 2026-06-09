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लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का टेंडर फाइनल, 127 करोड़ रुपये तक आएगा खर्च

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने वसंत कुंज में मेट्रो डिपो के निर्माण का अनुबंध कर लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के कार्यान्वयन में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. सिविल निर्माण का पहला टेंडर जीएचवी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को मिला है. यूपीएमआरसी की तरफ से जारी इस ओपन मार्केट टेंडर में कुल पांच कंपनियों ने हिस्सा लिया था. इस कार्य की अनुमानित लागत लगभग ₹150 करोड़ रखी गई है. निविदाओं के विस्तृत तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद, जीएचवी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड सफल बिड के रूप में उभरी और अब ये कंपनी डिपो का निर्माण करेगी.

यह मेट्रो डिपो लगभग 127 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा. यह आगामी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर चलने वाली मेट्रो ट्रेनों के रखरखाव, निरीक्षण और ट्रेन स्टेब्लिंग के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में कार्य करेगा. वसंतकुंज में बनने वाले इस ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर डिपो को एक आधुनिक, तकनीक-आधारित रखरखाव सुविधा के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जो सुरक्षित और कुशल मेट्रो संचालन को सहयोग देने में अहम भूमिका निभाएगा. इस डिपो को लखनऊ मेट्रो के मौजूदा 'ट्रांसपोर्ट नगर डिपो' के समान ही प्रमाणित ढांचे पर विकसित किया जा रहा है, जो पहले से ही एक पूरी तरह से सुसज्जित परिचालन और रखरखाव केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है.

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार का कहना है कि यह डिपो ट्रेनों के व्यापक रखरखाव के लिए आवश्यक आधुनिक मशीनों से लैस होगा, जो ट्रांसपोर्ट नगर डिपो में पहले से स्थापित और कार्यरत प्रणालियों जैसी ही होंगी. इसकी प्रमुख प्रणालियों में 'पिट व्हील लेथ मशीन' शामिल है, जिसका उपयोग मेट्रो कोचों के पहियों के प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए किया जाता है. लगातार संचालन और बार-बार रुकने के कारण पहियों में टूट-फूट होती है, जिसे ट्रेनों की सुगम और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इस मशीन के माध्यम से ठीक किया जाता है.