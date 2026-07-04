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'आओ, तुम्हें गोलगप्पे खिला लाऊं', किराएदार ने बहाने से 5 साल के बच्चे को मार डाला

गोरखपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, पुलिस ने खंडहर से शव बरामद किया.

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किराएदार ने बहाने से 5 साल के बच्चे को मार डाला. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 7:35 AM IST

3 Min Read
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गोरखपुर: जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को 5 वर्षीय मासूम की हत्या से सनसनी फैल गई. गुरुवार शाम घर से गोलगप्पे खाने निकला मासूम रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था. पूरी रात तलाश के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर शुक्रवार को खंडहर में बने कमरे से मासूम का शव बरामद हुआ. आरोपी मृतक के परिवार के घर में किराए पर रहता था. घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और मातम का माहौल है.


सहजनवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर-9 पिपरा निवासी विनय सिंह का पांच वर्षीय पुत्र अंशुमान सिंह गुरुवार शाम करीब पांच बजे घर के पास गोलगप्पे खाने के लिए निकला था. काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद सहजनवा थाने में गुमशुदगी की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी गीडा के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें सक्रिय हो गईं. पूरी रात नगर क्षेत्र, रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में एक युवक मासूम को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया. फुटेज के आधार पर पुलिस ने कल्पेश राय, निवासी सांथा, थाना धर्मसिंहवा, जनपद संत कबीर नगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर सहजनवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर-10 स्थित एक खंडहर में बने कमरे से मासूम का शव बरामद किया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. स्थानीय लोगों के बीच बच्चे के सिर पर चोट और हाथ-पैर बंधे होने जैसी चर्चाएं हैं, हालांकि पुलिस ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. बच्चे के बाबा जयप्रकाश सिंह ने बताया कि "मेरा नाती गुरुवार शाम से लापता था. काफी खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने जांच की तो एक युवक बच्चे को ले जाता हुआ दिखाई दिया. उसी की निशानदेही पर खंडहर से शव मिला. हमारे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. उसने मेरे नाती की हत्या क्यों की, यह हमें नहीं पता.

वहीं, गीडा सीओ केएन आनंद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हिरासत में लिया गया युवक मृतक के परिवार के घर में किराए पर रहता था. पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की वजह तलाश रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले का जल्द ही विस्तृत खुलासा किया जाएगा. मासूम की हत्या से पूरे सहजनवा क्षेत्र में गम और गुस्से का माहौल है.

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