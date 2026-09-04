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मकान खाली करा मांगा बकाया, ईंट से हमला कर किराएदार ने मकान मालिक को उतारा मौत के घाट

जयपुर: राजधानी में एक किराएदार को मकान खाली करवाना और बकाया किराया मांगना एक मकान मालिक को महंगा पड़ गया. मकान खाली कराने और किराए के विवाद में किराएदार ने मकान मालिक की हत्या कर दी. उसने ईंट से हमला कर मकान मालिक को लहूलुहान कर दिया और मौके से भाग खड़ा हुआ. यह मामला मानसरोवर थाना इलाके का है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कर आरोपी को हिरासत में लिया है. परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है.

पुलिस-एफएसएल ने जुटाए सबूत: घटना की जानकारी मिलने पर मानसरोवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एफएसएल की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं. मानसरोवर थानाधिकारी सतीशचंद्र ने बताया कि घटना मध्यम मार्ग की है, जहां एक मकान में एक शख्स के लहूलुहान हालत में मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची. उन्हें जयपुरिया अस्पताल ले जाया गया. जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान रजत पथ निवासी 52 वर्षीय दीपक कुलश्रेष्ठ के रूप में हुई है.

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एक दिन पहले खाली किया मकान, किराए का विवाद: उनका कहना है, दीपक निजी कंपनी में कार्यरत थे. उन्होंने अपना मध्यम मार्ग स्थित मकान महेश शर्मा नाम के शख्स को किराए पर दे रखा था. जो करीब तीन साल से मकान में किराए पर रह रहा था. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दीपक और महेश के बीच पहले भी किराए और मकान खाली करने की बात को लेकर विवाद हुआ था. इसके चलते महेश ने बुधवार को मकान खाली कर दिया था. मकान की चाबी देने के लिए वह गुरुवार को मकान पर पहुंचा. इस बीच किराए के बकाया भुगतान को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई.