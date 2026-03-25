फर्रुखाबाद में वृद्ध दंपती की हत्या का खुलासा; किरायेदार ने मकान न देने पर मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 10:46 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले के थाना कायमगंज क्षेत्र में बीती 27 फरवरी को वृद्ध दंपती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. परिजन की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बुधवार को घटना का अनावरण करते हुए आरोपित को जेल भेज दिया है.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना कायमगंज क्षेत्र में 27 फरवरी को डबल मर्डर में वृद्ध दंपति की हत्या की गई थी. उन्हीं के आवास पर यह घटना की गई थी. इस घटना का सफल अनावरण थाना कायमगंज पुलिस की ओर से किया गया है. इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त जितेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है.
उन्होंने बताया कि मृत दंपती जिनका नाम पुरूषोत्तम गुप्ता व पुष्पा गुप्ता था. उन्होंने आरोपी को काफी वर्षों से अपने आवास पर किराए पर रख रखा था. आरोपी इनके पारिवारिक सदस्य के रूप में रहता था. पुरूषोत्तम गुप्ता को पैरालिसिस था तो आरोपी उनकी सेवा भी करता रहता था.
उन्होंने बताया कि आरोपी से पुरुषोत्तम व पुष्पा से संबंधित ने घनिष्ठ हो गए थे. बुजुर्ग दंपती ने आरोपी से कहा था कि बेटी की शादी और हमारे बाद यह घर भी तुम्हारा हो जाएगा. आरोपी के मन में यह विचार चल रहा था कि उनकी बेटी की शादी के बाद यह घर भी उसी का होगा.
उन्होंने बताया कि बेटी का रिश्ता होने के बाद बुजुर्ग दंपती पुरुषोत्तम व पुष्पा ने आरोपी से मकान को खाली करने के लिए कहा. इस पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया. इस बात पर आरोपी का झगड़ा भी हुआ. झगड़ा इतना बढ़ गया कि बुजुर्ग महिला ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया.
उन्होंने बताया कि इससे आरोपी बहुत आहत हुआ और मकान खाली करके दूसरी जगह रहने लगा. तभी से इसके मन में प्रतिशोध लेने का विचार चल रहा था. जब 25 फरवरी को इसको पता चला कि पुरुषोत्तम व पुष्पा का भतीजा दीपू जो रोज उनके दरवाजे पर बैठा करता था और वहीं पूरा दिन बीतता था. जब आरोपी को इस बता का पता चला कि दीपू कहीं यात्रा पर जा रहा है तो उसको यह उचित समय लगा.
उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को आरोपी उनके घर में दाखिल हो गया, क्योंकि वह लंबे समय उनके घर पर रहा है तो उसको भौगोलिक जानकारी थी. इसने जानबूझकर सीसी कैमरे को अवॉइड किया. जिससे इसकी सीसी कैमरे में इमेज ना पाए. यह गली में दूसरी तरफ से गया, जहां पर सीसी कैमरे नहीं है. वहां से दाखिल होकर घटना को अंजाम दिया.
उन्होंने बताया कि आरोपी उस घर में बिजली का काम भी करता था. इसको उसे घर की सारी चीजें ज्ञात थीं. इसने बिजली के तार से पुरुषोत्तम की गला घोंटकर हत्या की और पुष्पा को आंगन में मार दिया था. उन्होंने बताया कि यह इतना शातिर किस्म का व्यक्ति है कि पुलिस की पंचायतनामा की कार्रवाई में यह गवाह भी जानबूझकर बना, जिससे इस पर किसी पर शक न हो.
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि अलमारी खोलकर उसका सामान इधर-उधर बिखरा दिया. जिससे कि इस घटना का रूप ऐसा लगे कि कोई लूट या चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ था. इसने पहले से ही घटना स्थल का रूप नियमित किया था. इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है.
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