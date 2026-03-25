ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में वृद्ध दंपती की हत्या का खुलासा; किरायेदार ने मकान न देने पर मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

फर्रुखाबाद : जिले के थाना कायमगंज क्षेत्र में बीती 27 फरवरी को वृद्ध दंपती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. परिजन की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बुधवार को घटना का अनावरण करते हुए आरोपित को जेल भेज दिया है.





अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना कायमगंज क्षेत्र में 27 फरवरी को डबल मर्डर में वृद्ध दंपति की हत्या की गई थी. उन्हीं के आवास पर यह घटना की गई थी. इस घटना का सफल अनावरण थाना कायमगंज पुलिस की ओर से किया गया है. इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त जितेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है.

उन्होंने बताया कि मृत दंपती जिनका नाम पुरूषोत्तम गुप्ता व पुष्पा गुप्ता था. उन्होंने आरोपी को काफी वर्षों से अपने आवास पर किराए पर रख रखा था. आरोपी इनके पारिवारिक सदस्य के रूप में रहता था. पुरूषोत्तम गुप्ता को पैरालिसिस था तो आरोपी उनकी सेवा भी करता रहता था.

उन्होंने बताया कि आरोपी से पुरुषोत्तम व पुष्पा से संबंधित ने घनिष्ठ हो गए थे. बुजुर्ग दंपती ने आरोपी से कहा था कि बेटी की शादी और हमारे बाद यह घर भी तुम्हारा हो जाएगा. आरोपी के मन में यह विचार चल रहा था कि उनकी बेटी की शादी के बाद यह घर भी उसी का होगा.

उन्होंने बताया कि बेटी का रिश्ता होने के बाद बुजुर्ग दंपती पुरुषोत्तम व पुष्पा ने आरोपी से मकान को खाली करने के लिए कहा. इस पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया. इस बात पर आरोपी का झगड़ा भी हुआ. झगड़ा इतना बढ़ गया कि बुजुर्ग महिला ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया.