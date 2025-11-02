ETV Bharat / state

धर्मनगरी मथुरा में 10 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप, आरोपियों को ढूंढ रहीं पुलिस ने छह टीमें

मथुरा: मथुरा में 10 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. कुएं के पास बैठी बच्ची को बाइक सवार नकाबपोश दो युवक जबरन उठा ले गए. करीब 100 मीटर दूर ले जाकर उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की.

10 साल की लड़की से दरिंदगी: एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि मोगोर्रा थाना क्षेत्र में दो बहनें गांव से कुछ दूरी पर स्थित कुएं पर कपड़े धो रही थीं. बड़ी बहन अपने कपड़े धुल जाने के बाद अपनी छोटी बहन को वहीं छोड़कर घर चली गयी थी. इसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां पहुंचे. उन्होंने बच्ची से पीने का पानी मांगा. दोनों बच्ची को पास में सुनसान जगह पर ले गये और उसके साथ दुष्कर्म किया.

बहन को आता देख मौके से फरार हुए आरोप: काफी देर तक बच्ची जब घर नहीं पहुंची, तो उसकी बड़ी बहन उसे ढूंढते हुए मौके पर पहुंची. बहन की चीखें सुनकर वह मौके पर पहुंची. उसे आता देख दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. जानकारी मिलते ही गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए. फिर इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गयी.