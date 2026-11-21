कोरबा में 10 साल की मासूम ने दी जान, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
कोरबा में गहरे सदमे के बाद 10 वर्षीय मासूम ने आत्मघाती कदम उठा लिया है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 10:48 PM IST
कोरबा:जिले में एक ही परिवार की दो बेटियों की असमय मौत से मातम पसर गया है. डेढ़ महीने की मासूम बेटी की बीमारी के कारण मौत हुई. जबकि 10 वर्षीय बड़ी बहन द्वारा छोटी की मौत के गम में जान देने की सूचना है. पूरा मामला जिले के बांगो थाना क्षेत्र के गांव आमाटिकरा का है. डेढ़ महीने की मासूम रानी की मौत के बाद रूप कुंवर ने भी जान दे दी है. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है.
बहन से था गहरा लगाव
परिजनों के अनुसार मृतका 10 वर्षीय रूपकुंवर डेढ़ माह की छोटी भंबरानी से बेहद गहरा लगाव था. करीब महीने भर पहले रानी की तबीयत खराब हुई थी. घर के सदस्य उसे संभालने का प्रयास कर रहे थे. इसे इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी उपरोड़ा ले जाया गया, यहां से उसे हायर सेंटर भी रेफर किया गया था. लेकिन बदकिस्मती से डेढ़ वर्ष माह के मासूम की जान नहीं बच सकी.
प्रारंभिक जांच में मामला बड़ी बहन की मौत के बाद उपजे गहरे सदमे और अवसाद का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने मर्ग कायम कर परिजनों के बयान दर्ज किए हैं और मामले की जांच की जा रही है- लखन पटले, एएसपी, कोरबा
कमरे में दी जान
शनिवार को इलाज के बाद मृत बेटी का शव लेकर पिता सुखीराम परिजनों के साथ मुक्तांजलि वाहन से घर पहुंचे. तब उन्होंने पाया कि 10 वर्षीय बेटी ने जान दे दी है. आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
आत्महत्या कोई समाधान नहीं है
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