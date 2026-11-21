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कोरबा में 10 साल की मासूम ने दी जान, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

कोरबा में बच्ची ने दी जान ( ETV BHARAT )

कोरबा:जिले में एक ही परिवार की दो बेटियों की असमय मौत से मातम पसर गया है. डेढ़ महीने की मासूम बेटी की बीमारी के कारण मौत हुई. जबकि 10 वर्षीय बड़ी बहन द्वारा छोटी की मौत के गम में जान देने की सूचना है. पूरा मामला जिले के बांगो थाना क्षेत्र के गांव आमाटिकरा का है. डेढ़ महीने की मासूम रानी की मौत के बाद रूप कुंवर ने भी जान दे दी है. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

बहन से था गहरा लगाव परिजनों के अनुसार मृतका 10 वर्षीय रूपकुंवर डेढ़ माह की छोटी भंबरानी से बेहद गहरा लगाव था. करीब महीने भर पहले रानी की तबीयत खराब हुई थी. घर के सदस्य उसे संभालने का प्रयास कर रहे थे. इसे इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी उपरोड़ा ले जाया गया, यहां से उसे हायर सेंटर भी रेफर किया गया था. लेकिन बदकिस्मती से डेढ़ वर्ष माह के मासूम की जान नहीं बच सकी.