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बागपत में बारात घर के निर्माणाधीन शौचालय के गड्ढे में गिरकर 10 साल के बच्चे की मौत

बागपत: निर्माणाधीन शौचालय के गड्डे में गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. खेलते समय बारात घर के लिए बनाए जा रहे शौचालय के गड्ढे में बच्चा गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना बड़ौत शहर के बड़का रोड पर इदारा वाली मस्जिद के पास बुधवार शाम की है.

स्थानीय लोगों ने बच्चे की मौत पर हंगामा किया. साथ ही आरोप लगाया कि निर्माणाधीन बारात घर के लिए बनाए जा रहे शौचालय के गड्ढे को लापरवाह लोगों ने खुला छोड़ दिया था, जिससे बच्चे की जान चली गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया गया.

बड़ौत कोतवाली इंस्पेक्टर दिक्षीत त्यागी का कहना था कि परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे. इस कारण शव का पंचनामा भर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. वहीं, बारातघर का निर्माण कराने वाले के खिलाफ भी कोई तहरीर परिजनों ने नहीं दी है. तहरीर आती है तो कार्रवाई होगी.

जानकारी के मुताबिक, मूलरूप से बिलौचपुर के रहने वाले शमशाद पठानकोट में मकान में किराए पर रहते हैं. उनका बेटा इरशाद (10) बुधवार की शाम अपने दोस्तों के साथ बड़का रोड स्थित निर्माणाधीन बारात घर में खेल रहा था.