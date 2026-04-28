बस की छत पर मस्ती करते जा रहे थे बाराती, अचानक हुआ हादसा और पहुंच गए अस्पताल
दुमका में बारातियों से भरी बस हाइटेंशन वायर की चपेट में आ गई. हादसे में 10 बाराती झुलस गए.
Published : April 28, 2026 at 6:44 PM IST
दुमका: बारातियों से भरी बस हाइटेंशन वायर की चपेट में आ गई. जिसकी वजह से 10 बाराती झुलस गए. घटना जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की है. सभी घायलों को इलाज के लिए दुमका जिले के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती किया गया है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के बसीकुंडी गांव निवासी बबलू पहाड़िया की बारात दो बसों से दुमका जिले के भुसकी पहाड़ी गांव जा रही थी. वधु पक्ष वाले के घर से चार किलोमीटर पहले दोनों बस के बाराती एक जगह नाश्ता - पानी के लिए रुक गए. नाश्ता के बाद एक बस आगे की ओर बढ़ गई. बस की छत पर 20 बाराती और कुछ बैंड बजाने वाले लोग थे.
झुलसे 10 बाराती
तभी जोश में आकर सभी बस की छत पर खड़े होकर नाचने लगे फिर अचानक वे सभी ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन लाइन की चपेट में आ गए. जिसकी वजह से 10 बाराती झुलस कर घायल हो गए, जिसमें छह बाराती और चार बैंड बजाने वाले लोग थे. यह हादसा शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरायदाहा गांव के पास हुआ है. घटना के बाद बस में हड़कंप मच गया. बस के ऊपर और अंदर बैठे सारे बाराती किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे.
इलाज के लिए भेजा अस्पताल
स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया है. बाराती साहिबजन किस्कू ने बताया कि वे भी बस के ऊपर बैठे थे लेकिन हादसे से ठीक पहले वे नाश्ता पानी करने के लिए रुक गए थे और वह नीचे आ गए. जिसकी वजह से वे बाल बाल बच गए. उन्होंने बताया कि बस के ऊपर खड़े कुछ बाराती हाइटेंशन तार से टकरा गए, जिसकी वजह से हादसा हुआ है.
हाइटेंशन तार की चपेट में बारातियों से भरी बस के आने से यह हादसा हुआ है जबकि पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है: अमित कुमार लकड़ा, थाना प्रभारी, शिकारीपाड़ा
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