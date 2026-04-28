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बस की छत पर मस्ती करते जा रहे थे बाराती, अचानक हुआ हादसा और पहुंच गए अस्पताल

दुमका: बारातियों से भरी बस हाइटेंशन वायर की चपेट में आ गई. जिसकी वजह से 10 बाराती झुलस गए. घटना जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की है. सभी घायलों को इलाज के लिए दुमका जिले के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती किया गया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के बसीकुंडी गांव निवासी बबलू पहाड़िया की बारात दो बसों से दुमका जिले के भुसकी पहाड़ी गांव जा रही थी. वधु पक्ष वाले के घर से चार किलोमीटर पहले दोनों बस के बाराती एक जगह नाश्ता - पानी के लिए रुक गए. नाश्ता के बाद एक बस आगे की ओर बढ़ गई. बस की छत पर 20 बाराती और कुछ बैंड बजाने वाले लोग थे.

झुलसे 10 बाराती

तभी जोश में आकर सभी बस की छत पर खड़े होकर नाचने लगे फिर अचानक वे सभी ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन लाइन की चपेट में आ गए. जिसकी वजह से 10 बाराती झुलस कर घायल हो गए, जिसमें छह बाराती और चार बैंड बजाने वाले लोग थे. यह हादसा शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरायदाहा गांव के पास हुआ है. घटना के बाद बस में हड़कंप मच गया. बस के ऊपर और अंदर बैठे सारे बाराती किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे.