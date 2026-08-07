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आगरा में दो-दो एमएलडी के 10 एसटीपी हो रहे तैयार, तीन बड़े एसटीपी का पीएम मोदी कर सकते हैं शुभारंभ

आगरा में तैयार हो रहे एसटीपी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने सख्ती दिखाई है. आगरा में यमुना नदी में प्रदषूण रोकने के लिए दो-दो एमएलडी के 10 नए एसटीपी बनाए जा रहे हैं. इसके साथ ही तीन बड़े एसटीपी बनाने का काम तेजी से चल रहा है. जिसमें 100 एमएलडी का ताजगंज, 35 एमएलडी का पीलाखार और 31 एमएलडी का एसटीपी जगनपुर में बन रहा है. आगरा जिला प्रशासन ने अप्रैल में बनकर तैयार और परीक्षण में सफल तीन बड़े एसटीपी का शुभारंभ पीएम मोदी से कराए जाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं. जिला प्रशासन का प्रयास है कि पीएम मोदी तीनों ही एसटीपी का वर्चुअली शुभारंभ करें. आगरा शहर से हर दिन करीब 400 एमएलडी गंदा पानी निकलता है. जिससे में से करीब 220 एमएलडी सीवेज ही एसटीपी से ट्रीटमेंट हो पाता है. बाकी का 180 एमएलडी गंदा पानी नाले के जरिए सीधे यमुना में गिरता है. जबकि, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी नालों का अनट्रीट पानी सीधा यमुना नदी में नहीं गिरे. इसको लेकर बेहद सख्त है.