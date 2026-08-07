आगरा में दो-दो एमएलडी के 10 एसटीपी हो रहे तैयार, तीन बड़े एसटीपी का पीएम मोदी कर सकते हैं शुभारंभ
तीन बड़े एसटीपी में 100 एमएलडी का ताजगंज, 35 एमएलडी का पीलाखार और 31 एमएलडी का जगनपुर में बन रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 9:42 PM IST
आगरा : यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने सख्ती दिखाई है. आगरा में यमुना नदी में प्रदषूण रोकने के लिए दो-दो एमएलडी के 10 नए एसटीपी बनाए जा रहे हैं. इसके साथ ही तीन बड़े एसटीपी बनाने का काम तेजी से चल रहा है. जिसमें 100 एमएलडी का ताजगंज, 35 एमएलडी का पीलाखार और 31 एमएलडी का एसटीपी जगनपुर में बन रहा है.
आगरा जिला प्रशासन ने अप्रैल में बनकर तैयार और परीक्षण में सफल तीन बड़े एसटीपी का शुभारंभ पीएम मोदी से कराए जाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं. जिला प्रशासन का प्रयास है कि पीएम मोदी तीनों ही एसटीपी का वर्चुअली शुभारंभ करें.
आगरा शहर से हर दिन करीब 400 एमएलडी गंदा पानी निकलता है. जिससे में से करीब 220 एमएलडी सीवेज ही एसटीपी से ट्रीटमेंट हो पाता है. बाकी का 180 एमएलडी गंदा पानी नाले के जरिए सीधे यमुना में गिरता है. जबकि, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी नालों का अनट्रीट पानी सीधा यमुना नदी में नहीं गिरे. इसको लेकर बेहद सख्त है.
आगरा जिला प्रशासन ने यमुना का प्रदूषण करने को लेकर योजना बनाई है. जिसमें नवंबर 2025 में सबसे पहले तीन बड़े एसटीपी पर कार्य शुरू किया गया. जिसमें ताजगंज में 100 एमएलडी, पीलाखार में 35 एमएलडी और जगनपुर में 31 एमएलडी के एसटीपी का कार्य अप्रैल 2026 तक पूरा हो गया. करीब तीन माह से इन तीनों ही एसटीपी का परीक्षण चल रहा है.
आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि जल निगम की नगरीय शाखा ने यमुना नदी में गंदा पानी सीधे ना गिरे इसको लेकर एक योजना बनाई है. जल निगम की ओर से दो-दो एमएलडी के 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जा रहे हैं. जो इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे. इस तरह शहर में करीब 375 करोड़ रुपये से बने 13 नए एसटीपी से आगरा में करीब 166 एमएलडी सीवरेज को ट्रीट किया जा सकेगा. बता दें, आगरा में 90 छोटे और बड़े नाले हैं. जिनमें से अधिकतर नाले अभी सीधे यमुना में गिरते हैं. जिससे यमुना प्रदूषित हो रही है.
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