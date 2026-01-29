कवर्धा में 1 लाख 12 हजार किसानों ने बेचा अबतक धान, 10 फीसदी लोग फसल बेचने से अभी भी वंचित
कांग्रेस ने मोदी की गारंटी याद दिलाते हुए कहा, किसानों का एक एक दाना खरीदना सरकार की जिम्मेदारी.
Published : January 29, 2026 at 8:21 PM IST
कवर्धा: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कबीरधाम जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है. जिला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 1 लाख 28 हजार किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया था, जिनमें से अब तक 1 लाख 12 हजार 651 किसानों द्वारा कुल 6 लाख 5 हजार मीट्रिक टन धान का विक्रय किया जा चुका है.
10 फीसदी लोग फसल बेचने से अभी भी वंचित
धान खरीदी के एवज में किसानों को अब तक कुल 1294 करोड़ 92 लाख की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित (ट्रांसफर) की जा चुकी है. प्रशासन का दावा है कि भुगतान की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से की जा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिल रही है.
धान खरीदी की अंतिम तिथि 30 जनवरी
राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है. अंतिम तिथि से एक दिन पहले तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत पंजीकृत किसान ही धान बेच पाए हैं. ऐसे में करीब 10 प्रतिशत यानी लगभग 15 हजार किसान अब भी धान विक्रय से वंचित रहने की आशंका जता रहे हैं.
खरीदी की समय-सीमा बढ़ाने की मांग
धान खरीदी की समय-सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर, गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवीन जायसवाल के नेतृत्व में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए, खरीदी अवधि बढ़ाने की मांग की गई. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो शुक्रवार को जिले के चारों विकासखंडों के मुख्य मार्गों पर चक्काजाम किया जाएगा.
जिला खाद्य अधिकारी का बयान
जिला खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम ने कहा, 28 जनवरी तक जिले में 1.12 लाख किसानों से 6.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जो कुल पंजीकृत किसानों का लगभग 90 प्रतिशत किसानों से खरीदी कि जा चुकी है. शेष बचे 10 प्रतिशत किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर धान खरीदी का प्रयास जारी है.