कोहरे का कहर: सीकर में चार वाहन आपस में भिड़े, 10 घायल

सुबह घना कोहरा था. कम विजिब्लिटी के कारण चारों वाहन एक-दूसरे को बचा नहीं पाए. सभी घायल खतरे से बाहर हैं.

हादसे का शिकार वाहन (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 10:43 AM IST

सीकर: जिले के फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र के हरसावा के पास मंगलवार सुबह घने कोहरे के बीच एक साथ चार वाहन टकरा गए. इसमें 10 लोग घायल हो गए जबकि 15 अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आईं. सभी घायलों को फतेहपुर राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी हालत खतरे से बाहर है.

फतेहपुर सदर थानाधिकारी सुरेन्द्र देगड़ा ने बताया कि सबसे पहले एक लोक परिवहन बस और ट्रक में आमने-सामने की भिड़ंत हुई. टक्कर के तुरंत बाद पीछे से आ रहा दूसरा ट्रक और एक जीप भी इनसे भिड़ गए.घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने बताया कि हादसे की प्राथमिक वजह कोहरा और कम दृश्यता रही. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सुबह घना कोहरा था. वाहन कम दूरी तक दिख रहे थे. कम दृश्यता के कारण चारों वाहन एक-दूसरे को बचा नहीं पाए.

सदर थानाधिकारी सुरेन्द्र देगड़ा ने बताया कि घायलों में महिपाल पुत्र भगीरथ (32) निवासी ढांढण, ट्रक चालक जगदीश पुत्र कुमराम (30) निवासी जैतासर पाली, सुरेंद्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह निवासी रोहलसाहबसर शामिल हैं. ट्रक चालक जगदीश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सीकर रेफर किया गया. पुलिस ने वाहनों को सड़क किनारे हटा यातायात सुचारू कराया. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कोहरे के समय यातायात सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

