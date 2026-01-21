ETV Bharat / state

कोहरे का कहर: सीकर में चार वाहन आपस में भिड़े, 10 घायल

सीकर: जिले के फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र के हरसावा के पास मंगलवार सुबह घने कोहरे के बीच एक साथ चार वाहन टकरा गए. इसमें 10 लोग घायल हो गए जबकि 15 अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आईं. सभी घायलों को फतेहपुर राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी हालत खतरे से बाहर है.

फतेहपुर सदर थानाधिकारी सुरेन्द्र देगड़ा ने बताया कि सबसे पहले एक लोक परिवहन बस और ट्रक में आमने-सामने की भिड़ंत हुई. टक्कर के तुरंत बाद पीछे से आ रहा दूसरा ट्रक और एक जीप भी इनसे भिड़ गए.घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने बताया कि हादसे की प्राथमिक वजह कोहरा और कम दृश्यता रही. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सुबह घना कोहरा था. वाहन कम दूरी तक दिख रहे थे. कम दृश्यता के कारण चारों वाहन एक-दूसरे को बचा नहीं पाए.

