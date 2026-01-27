उच्च शिक्षा विभाग को मिले 10 नए प्रयोगशाला सहायक, मंत्री ने सौंपे अप्वाइंटमेंट लेटर
उच्च शिक्षा विभाग में दस नए लैब असिस्टेंट नियुक्त किए गए हैं. मत्री धन सिंह रावत ने सभी को अप्वाइंटमेंट लेटर दिए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 27, 2026 at 7:46 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग को विज्ञान वर्ग के तमाम विषयों के 10 नए प्रयोगशाला सहायक मिल गए हैं. राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित इन प्रयोगशाला सहायकों को विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस दौरान डॉ. रावत ने सभी नव नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों को शुभकामनाएं दीं. साथ ही उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से विभागीय कार्यों और दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने की उम्मीद जताई.
उच्च शिक्षा विभाग के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए प्रयोगशाला सहायक पद पर प्रतीक्षा सूची से चयनित 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. जिसमें भौतिक विज्ञान विषय में 1, जंतु विज्ञान में 3, वनस्पति विज्ञान 4 और भूगोल में 2 अभ्यर्थियों का चयन किया गया. इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रथम तैनाती दी गई है. जिसमें भौतिक विज्ञान विषय में राकेश चंद्र बिनवाल को द्वाराहाट महाविद्यालय में प्रथम तैनाती दी गई है.
इसी तरह जंतु विज्ञान में विमला मौनी को द्वाराहाट महाविद्यालय, पूजा को कर्णप्रयाग महाविद्यालय और रोहन कौशिक को गैंरसैण महाविद्यालय में पहली तैनाती दी गई है. इसके अलावा, वनस्पति विज्ञान में शिवानी को कर्णप्रयाग महाविद्यालय, हरिओम को सतपुली महाविद्यालय, पुलकित प्रताप को द्वाराहाट महाविद्यालय के साथ ही कुलदीप सिंह चौहान को थत्यूड़ महाविद्यालय में तैनाती दी गई है. जबकि भूगोल विषय में प्रयोगशाल सहायक पद पर चयनित महादेव नौटियाल को नैनीडांडा महाविद्यालय और हरीश चंद्र जोशी को कांडा महाविद्यालय में पहली तैनाती दी गई है.
वहीं, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही उम्मीद जताई वह अपने विभागीय कार्यों और दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे. साथ ही कहा कि राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति से तमाम विषयों में प्रायोगात्मक कक्षाओं का सुचारू संचालन होगा. छात्र-छात्राओं को प्रयोगशाला में तमाम प्रायोगिक कार्यों की सुविधा मिलेगी. जिससे उनमें अपने विषय की गहरी समझ, कौशल विकास और वास्तविक समस्याओं को हल करने की क्षमता में बढ़ेगी.