UP से पटना जा रही 10 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त, कार के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
कैमूर पुलिस ने यूपी से पटना ले जाई जा रही 10 लाख की विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को अर्टिगा कार सहित गिरफ्तार किया
Published : July 26, 2026 at 5:41 PM IST
कैमूर: बिहार में शराबबंदी कानून लागू है पर इसके बावजूद भी शराब की एक बड़ी खेप उत्तर प्रदेश से बिहार की राजधानी पटना ले जाई जा रही थी. गुप्त सूचना पर भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए 10 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया.
गिरफ्तार आरोपी पटना निवासी: गिरफ्तार आरोपियों के पास से 35400 रुपए बरामद किए गए हैं. पुलिस ने एक कार भी जब्त की है. गिरफ्तार तस्कर व वाहन मालिक प्रवीण कुमार और वाहन चालक राहुल कुमार दोनों ही पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के पिपरदाहा बंगला गांव के निवासी है बताए जा रहे हैं.
देर रात हुई कार्रवाई: मामले में रविवार को भभुआ एसडीपीओ ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान अधिकारी ने बताया कि बीती रात करीब 1:00 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली की जिगनी पुल के पास अर्टिगा गाड़ी में शराब की खेप ले जाई जा रही है. सूचना के बाद भभुआ थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने एक टीम बनाकर जिगनी पुल के पास वाहन जांच प्रारंभ किया.
पुलिस बल ने घेर कर पकड़ा: एसडीपीओ ने आगे बताया कि जांच के क्रम में दुर्गावती की तरफ से एक अर्टिगा गाड़ी आती दिखाई दी. पुलिस को देख वाहन चालक ने भागने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें घेर कर दोनों को दबोच लिया.
604 बोतल शराब बरामद: एसडीपीओ ओम प्रकाश के मुताबिक इसके बाद वाहन की तलाशी लिए जाने पर उसमें से कुल 604 बोतल जिसमें से कुल 257.185 लीटर शराब बरामद की गई. जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर कार को भी जब्त कर लिया.
बरामद शराब की कीमत लगभग 10 लाख: अधिकारी ने आगे कहा कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह लोग उत्तर प्रदेश से शराब खरीदकर उसे बेचने के लिए बिहार के पटना स्थित पालीगंज के लिए ले जा रहे थे. बरामद शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई जाती है. तस्करों के पास से 35 हजार 4 सौ रुपए एवं दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.
"कैमूर एसपी के निर्देश पर पूरे जिला में शराब सहित मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी. कोई भी शराब तस्कर बक्से नहीं जाएंगे. बिहार में शराब बंदी का पूर्ण कानून को रूप से पालन कराया जाएगा." - ओम प्रकाश, एसडीपीओ, भभुआ
इसे भी पढें-
बिहार के सरकारी कार्यालय में फाइल नहीं, शराब की बोतलें मिलीं
17 लाख गिरफ्तारी, 11 लाख केस.. बिहार में शराबबंदी के 10 साल के आंकड़े कर देंगे हैरान