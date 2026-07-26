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UP से पटना जा रही 10 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त, कार के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

कैमूर: बिहार में शराबबंदी कानून लागू है पर इसके बावजूद भी शराब की एक बड़ी खेप उत्तर प्रदेश से बिहार की राजधानी पटना ले जाई जा रही थी. गुप्त सूचना पर भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए 10 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार आरोपी पटना निवासी: गिरफ्तार आरोपियों के पास से 35400 रुपए बरामद किए गए हैं. पुलिस ने एक कार भी जब्त की है. गिरफ्तार तस्कर व वाहन मालिक प्रवीण कुमार और वाहन चालक राहुल कुमार दोनों ही पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के पिपरदाहा बंगला गांव के निवासी है बताए जा रहे हैं.

देर रात हुई कार्रवाई: मामले में रविवार को भभुआ एसडीपीओ ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान अधिकारी ने बताया कि बीती रात करीब 1:00 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली की जिगनी पुल के पास अर्टिगा गाड़ी में शराब की खेप ले जाई जा रही है. सूचना के बाद भभुआ थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने एक टीम बनाकर जिगनी पुल के पास वाहन जांच प्रारंभ किया.

पुलिस बल ने घेर कर पकड़ा: एसडीपीओ ने आगे बताया कि जांच के क्रम में दुर्गावती की तरफ से एक अर्टिगा गाड़ी आती दिखाई दी. पुलिस को देख वाहन चालक ने भागने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें घेर कर दोनों को दबोच लिया.