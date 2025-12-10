ETV Bharat / state

प्रवासी राजस्थानी दिवस आज : राज्य को बेहतर निवेश गंतव्य बनाने को लॉन्च की जाएगी 10 नीतियां, जानिए दिनभर के कार्यक्रम...

जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में होने वाले कार्यक्रम में एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी.

Chief Minister interacted with eight chapters of non-resident Rajasthanis on Tuesday
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आठ प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स से संवाद किया (Photo courtesy: CMO)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 9:56 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन आज होगा, जिसमें एक मंच पर देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी शिरकत करेंगे. जयपुर के सीतापुरा के जेईसीसी में कार्यक्रम में एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी. विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी शामिल होंगे, इसके लिए 8,700 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है.

प्रवासियों का सम्मान: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सहित अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा सहित कई उद्योगपति भी शामिल होंगे. एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी संवाद और उद्योग, ऊर्जा, जल, खान, शिक्षा, पर्यटन तथा स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सेक्टोरल सेशन होंगे. इनमें विविध विषयों पर विशेषज्ञ राजस्थान के बदलते औद्योगिक एवं निवेश परिवेश और जुड़ाव की संभावनाओं पर विचार करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को प्रवासी राजस्थानियों का सम्मान भी किया जाएगा. शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा. इसमें राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखेगी.

पढ़ें: प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 : राजस्थान के वैश्विक प्रवासी 10 दिसंबर को जयपुर में होंगे एकजुट, होगा 1 लाख करोड़ का निवेश

26 राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी आएंगे: सभी 26 राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी शामिल होंगे. इसमें 12 अंतरराष्ट्रीय चैप्टर हैं. इसमें म्यूनिख (जर्मनी), नैरोबी (केन्या), दुबई (यूएई), सिंगापुर (सिंगापुर), दोहा (कतर), टोक्यो (जापान), रियाद (सऊदी अरब), मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), कंपाला (युगांडा), काठमांडू (नेपाल), लंदन (यूके), न्यूयॉर्क (यूएसए) शामिल हैं. साथ ही 14 चैप्टर घरेलू में दिल्ली, रांची, गुवाहाटी, पुणे, भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता और कोयम्बटूर शामिल हैं.

10 से अधिक नई नीतियां लॉन्च होंगी: मुख्यमंत्री ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए. उनमें 7 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके. 10 दिसम्बर को एक लाख रुपए निवेश समझौतों की ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ ही यह आंकड़ा 8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा. प्रदेश को बेहतर निवेश गंतव्य बनाने के लिए 10 से अधिक नई नीतियां लॉन्च की जाएगी. इसमें प्रवासी राजस्थानी नीति शामिल है.

विकास यात्रा का प्रगति पथ: प्रवासियों और उद्योगपतियों को राज्य के विकास से अवगत कराने को प्रगति पथ थीम आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी. इसमें सरकार की उपलब्धियों पर पैनल और वीडियो फिल्म प्रदर्शित किए जाएंगे. प्रवासी राजस्थानियों और सरकार के बीच बेहतर संवाद और सहयोग के लिए कई अहम निर्णय लिए. प्रवासियों को एक मंच पर लाने को राजस्थानी दिवस की घोषणा, हितों की रक्षा के लिए नए विभाग का गठन, नई प्रवासी नीति शामिल हैं. प्रवासी राजस्थानियों के परिजनों के लिए हर जिले में सिंगल प्वॉइंट कॉन्टेक्ट बनाया है. उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में एडीएम को नोडल अधिकारी बनाया है.

पढ़ें: राजस्थान में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को, सीएम ने देशभर के अधिकारियों को किया आमंत्रित

पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस: मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि गए साल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में 10 दिसम्बर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी. इस कड़ी में पहला प्रवासी दिवस किया जा रहा है.

आज के कार्यक्रम

  • सुबह 10:00 बजे: प्रमुख हस्तियों का आगमन और प्रगति पथ का उद्घाटन
  • 10:25-10:30 बजे:राज्य के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का स्वागत भाषण
  • 10:30-10:45 बजे: प्रवासी राजस्थानी दिवस पर फिल्म
  • 10:45-10:55 बजे: एक लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और समझौता ज्ञापनों के शिलान्यास पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन
  • 10:55-11:20 बजे: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का संबोधन
  • 11:20-11:25 बजे: टाटा पावर के सीईओ एवं एमडी प्रवीर सिन्हा का संबोधन
  • 11:25-11:35 बजे: वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल का संबोधन
  • 11:35-11:50 बजे: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का संबोधन
  • 11:50-12:00 बजे: प्रवासी राजस्थानी सम्मान
  • दोपहर 12:00-12:30 बजे: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन
  • 12:30-12:55 बजे: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का संबोधन
  • 12:55-12:59 बजे: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का धन्यवाद ज्ञापन
  • 12:59 बजे : राष्ट्रगान
  • 1 से 2 बजे: लंच
  • 02.15 से 04.15 बजे: समानांतर सत्र
  • शाम 04.30 से 06.30 बजे: समानांतर सत्र
  • 07.00 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं डिनर

राजस्थानी चैप्टर्स से संवाद: मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सीएमओ में आठ प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स से संवाद किया. शर्मा ने कहा कि राजस्थान में खनन, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन तथा स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और निवेश की अपार संभावनाएं हैं. हम निवेशकों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उन्हें हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एनआरआर की भागीदारी के लिए डैशबोर्ड बनाया है. इसमें सभी जिलों में गैप-एरियाज चिह्नित है, ताकि प्रवासी अपने गांव, शहर, जिले में भामाशाहों के सहयोग से कार्यों में सुगमता से योगदान दे सकें. चैप्टर्स प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन और नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025 के लिए धन्यवाद दिया.

TAGGED:

PRAVASI RAJASTHANI DAY IN JAIPUR
EXPATRIATE RAJASTHANIS ON PLATFORM
INVESTMENT PROPOSAL 1 LAKH CRORE RS
SEVERAL CENTRAL MINISTERS IN JAIPUR
PRAVASI RAJASTHANI DIWAS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.