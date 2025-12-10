ETV Bharat / state

प्रवासी राजस्थानी दिवस आज : राज्य को बेहतर निवेश गंतव्य बनाने को लॉन्च की जाएगी 10 नीतियां, जानिए दिनभर के कार्यक्रम...

जयपुर : प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन आज होगा, जिसमें एक मंच पर देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी शिरकत करेंगे. जयपुर के सीतापुरा के जेईसीसी में कार्यक्रम में एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी. विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी शामिल होंगे, इसके लिए 8,700 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है.

प्रवासियों का सम्मान: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सहित अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा सहित कई उद्योगपति भी शामिल होंगे. एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी संवाद और उद्योग, ऊर्जा, जल, खान, शिक्षा, पर्यटन तथा स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सेक्टोरल सेशन होंगे. इनमें विविध विषयों पर विशेषज्ञ राजस्थान के बदलते औद्योगिक एवं निवेश परिवेश और जुड़ाव की संभावनाओं पर विचार करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को प्रवासी राजस्थानियों का सम्मान भी किया जाएगा. शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा. इसमें राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखेगी.

पढ़ें: प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 : राजस्थान के वैश्विक प्रवासी 10 दिसंबर को जयपुर में होंगे एकजुट, होगा 1 लाख करोड़ का निवेश

26 राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी आएंगे: सभी 26 राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी शामिल होंगे. इसमें 12 अंतरराष्ट्रीय चैप्टर हैं. इसमें म्यूनिख (जर्मनी), नैरोबी (केन्या), दुबई (यूएई), सिंगापुर (सिंगापुर), दोहा (कतर), टोक्यो (जापान), रियाद (सऊदी अरब), मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), कंपाला (युगांडा), काठमांडू (नेपाल), लंदन (यूके), न्यूयॉर्क (यूएसए) शामिल हैं. साथ ही 14 चैप्टर घरेलू में दिल्ली, रांची, गुवाहाटी, पुणे, भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता और कोयम्बटूर शामिल हैं.

10 से अधिक नई नीतियां लॉन्च होंगी: मुख्यमंत्री ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए. उनमें 7 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके. 10 दिसम्बर को एक लाख रुपए निवेश समझौतों की ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ ही यह आंकड़ा 8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा. प्रदेश को बेहतर निवेश गंतव्य बनाने के लिए 10 से अधिक नई नीतियां लॉन्च की जाएगी. इसमें प्रवासी राजस्थानी नीति शामिल है.