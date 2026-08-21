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भारतीय वन सेवा के 10 पदाधिकारियों का तबादला, कई वन मंडलों के प्रभारी बदले गए

2021 बैच के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी अभिनव कुमार वन उप संरक्षक मोहला मानपुर पदस्थापित किया गया. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

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भारतीय वन सेवा के 10 पदाधिकारियों का तबादला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2026 at 2:12 PM IST

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रायपुर: राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के 10 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है, इसमें कई जिलों के उपसंचालक और उप संरक्षक बदले गए हैं. इसके साथ ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व के प्रभारी मुख्य वन संरक्षक के अतिरिक्त प्रभार में भी बदलाव किया गया है.

भारतीय वन सेवा के 10 पदाधिकारियों का तबादला

शासन की ओर से जारी किए गए आदेश में 2011 बैच के भारतीय वन सेवा की पदाधिकारी स्टायलो मंडावी जो वर्तमान में प्रभारी मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा टाइगर रिजर्व जगदलपुर में पदस्थापित हैं और मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक जगदलपुर के अतिरिक्त प्रभार में हैं. सरकार ने आदेश जारी करते हुए उत्तम कुमार को प्रभारी मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर नियुक्त किया है. आदेश में कहा गया है उत्तम कुमार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से स्टायलो मंडावी प्रभारी मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर के प्रभार से मुक्त रहेंगी.

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भारतीय वन सेवा के 10 पदाधिकारियों का तबादला (ETV Bharat)
  • तबादलों में 2017 बैच के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी सौरभ सिंह ठाकुर, जो वर्तमान समय में उपसंचालक गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में पदस्थापित थे, उन्हें उपसंचालक हाथी रिजर्व सरगुजा अंबिकापुर के पद पर स्थापित किया गया है.
  • 2018 बैच के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी दिनेश कुमार पटेल को जो वर्तमान समय में अप वन संरक्षक मोहला मानपुर थे, उन्हें उपसंचालक अचानकमार टाइगर रिजर्व लोनी में पदस्थापित किया गया है.
  • 2019 बैच के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी गणेश यू आर जो उपसंचालक अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर में पदस्थापित थे, उन्हें मनमंडल अधिकारी अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल बिलासपुर के अलावा अतिरिक्त प्रभार के तौर पर संचालक अमरकंटक बायोस्फियर रिज़र्व बिलासपुर के पद पर तैनात किया गया है.
  • 2021 बैच के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी अभिनव कुमार को वन उप संरक्षक मुंगेली से वन उप संरक्षक मोहला मानपुर पदस्थापित किया गया है.
  • 2022 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी जो वर्तमान समय में संचालक कांगड़ा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर में पदस्थापित थे, उन्हें वन उप संरक्षक पश्चिमी भानुप्रतापपुर के पद पर तैनात किया गया है.
  • 2023 बैच के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी गौतम पादीभर जो वर्तमान समय में उप वन मंडल अधिकारी गैरेला वन मंडल मरवाही के पद पर पदस्थापित हैं, उन्हें स्थानांतरित करते हुए संचालक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के पद पर पदस्थापित किया गया.
  • 2023 बैच की पदाधिकारी श्वेता कंबोज जो वर्तमान समय में उपवन मंडल अधिकारी अंबिकापुर वन मंडल के पद पर कार्यरत हैं, उनको स्थानांतरित करते हुए उपसंचालक गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बैकुंठपुर में पदस्थापित किया गया.
  • 2023 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुमित संजय सुरवाने को उपसंचालक इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के पद पर पदस्थापित किया गया है, जो वर्तमान समय में उपवन मंडल अधिकारी सुकमा वन मंडल सुकमा के पद पर कार्यरत थे.
  • भारतीय वन सेवा के 2023 बैच के तन्मय कौशिक जो वर्तमान समय में उपवन मंडल अधिकारी रायगढ़ वन मंडल रायगढ़ में पदस्थापित हैं, उन्हें सरकार ने स्थानांतरित करते हुए वन उपसंचालक मुंगेली के पद परस्थापित किया है.

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