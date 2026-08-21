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भारतीय वन सेवा के 10 पदाधिकारियों का तबादला, कई वन मंडलों के प्रभारी बदले गए

रायपुर: राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के 10 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है, इसमें कई जिलों के उपसंचालक और उप संरक्षक बदले गए हैं. इसके साथ ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व के प्रभारी मुख्य वन संरक्षक के अतिरिक्त प्रभार में भी बदलाव किया गया है.

भारतीय वन सेवा के 10 पदाधिकारियों का तबादला

शासन की ओर से जारी किए गए आदेश में 2011 बैच के भारतीय वन सेवा की पदाधिकारी स्टायलो मंडावी जो वर्तमान में प्रभारी मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा टाइगर रिजर्व जगदलपुर में पदस्थापित हैं और मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक जगदलपुर के अतिरिक्त प्रभार में हैं. सरकार ने आदेश जारी करते हुए उत्तम कुमार को प्रभारी मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर नियुक्त किया है. आदेश में कहा गया है उत्तम कुमार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से स्टायलो मंडावी प्रभारी मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर के प्रभार से मुक्त रहेंगी.