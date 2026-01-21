जोधपुर: मान्यता रद्द करने के 10 दिन बाद JDA ने स्कूल भवन किया सीज
स्कूल संचालन से जुड़े लोगों ने बताया कि हमारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जेडीए अधिकारियों ने बिना हमारा पक्ष सुने कार्रवाई कर दी.
Published : January 21, 2026 at 4:11 PM IST
जोधपुर: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से जोधपुर के चोखा क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता खत्म करने के आदेश के 10 दिन बाद जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने बुधवार को स्कूल भवन सील कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की. जेडीए ने ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग सील की है, लेकिन यहां 11 बीघा में चल रहे मदरसे वाले हिस्से पर कार्रवाई नहीं की. जेडीए यहां अपनी संपत्ति का नोटिस भी चस्पा कर चुका. स्कूल के संचालन से जुड़े लोगों ने बताया कि हमारा पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जेडीए अधिकारियों ने बिना हमारा पक्ष सुने कार्रवाई कर दी. यहां 160 बच्चे अध्ययनरत हैं. प्रताप नगर के एसीपी रविंद्र बोथरा ने बताया कि जेडीए ने ब्लू हेवन स्कूल को सील करने के लिए आज पुलिस बल मांगा था, जो हमने उपलब्ध करा दिया.
सरकार ने लगाए 80 लाख रुपए: स्कूल संस्थान के विधि सलाहकार अहमद हुसैन ने बताया कि कोर्ट ने 9 जनवरी को मौके पर यथास्थिति के आदेश दिए थे, लेकिन उनको नहीं माना गया. जोधपुर विकास प्राधिकरण इस जमीन को अपनी जमीन मानते कार्रवाई कर रहा है, जबकि 2012-13 में तत्कालीन सरकार ने यहां 80 लाख रुपए की लागत से छात्रावास बनवाया था. यदि यह जमीन प्राधिकरण की होती तो उसने हमारे यहां छात्रावास का निर्माण क्यों करवाया? हुसैन ने बताया कि यह जमीन मौखिक रूप से वक्फ की थी, जहां 1990 से पहले से काबिज हैं.
यूं हुई शिकायत: पूरा प्रकरण जेडीए के ग्राम चोखा का है. पूरी भूमि यूआईटी, जो अब जेडीए बन चुका है के नाम दर्ज थी, लेकिन सरकारी विभाग का यहां कब्जा नहीं हुआ. गत वर्ष जुलाई में भाजपा के पूर्व पार्षद शैलेंद्र भंडारी ने पूरे प्रकरण की शिकायत सरकार को भेजी थी. इसमें जमीन पर मदरसा और स्कूल संचालन की जानकारी दी गई. इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश पर जेडीए ने भूमि पर अतिक्रमण बताते कार्यवाही शुरू की. इस वर्ष 11 जनवरी को शिक्षा मंत्री ने इस स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए.
