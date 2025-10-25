कोडरमा के घंघरी में 10 दिवसीय छठ मेला की शुरुआत, बनारस के पंडितों द्वारा होगी भव्य गंगा आरती
कोडरमा के घंघरी छठ घाट पर 10 दिवसीय मेला का उद्घाटन विधायक अमित यादव के द्वारा किया गया.
Published : October 25, 2025 at 11:29 PM IST
कोडरमा: चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज शनिवार को नहाय खाय के साथ शुरू हो चुकी हैं. कोडरमा के घंघरी में छठ पर्व को लेकर 10 दिवसीय छठ मेले का आयोजन किया गया है.
घंघरी छठ घाट पर आयोजित छठ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भगवान भास्कर की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र हैं. छठ घाट के बगल में भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की गई है. जहां हर दिन कोई-न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे.
वहीं इस मेला में आने वाले बच्चों के लिए भी मनोरंजन की खास व्यवस्था की गई है. यहां झूले के साथ-साथ खिलौने की भी दुकानें लगाई गई हैं. साथ ही कई लजीज व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए हैं
बता दें कि कल रविवार को खरना पूजा के बाद यहां संध्या आरती का आयोजन होगा. साथ ही 30 अक्टूबर को बनारस के पंडितों द्वारा यहां भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा. उसके बाद 3 नवंबर को महाभंडारे के साथ इस मेले का समापन होगा. शनिवार को विधायक अमित यादव ने दीप प्रज्जवलित कर इस छठ मेले का विधिवत उद्घाटन किया और भगवान भास्कर से क्षेत्र की सुख:समृद्धि की कामना की
बता दें कि यहां पिछले 11 साल से छठ पर्व के मौके पर छठ मेला का आयोजन किया जा रहा है. इस मेला में आसपास के दर्जनों गांवों के लोग पहुंचते हैं और यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. हर साल यहां आयोजित होने वाले छठ मेला की प्रसिद्धी दिन-प्रतिदन बढ़ती ही जा रही है.
