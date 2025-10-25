ETV Bharat / state

कोडरमा के घंघरी में 10 दिवसीय छठ मेला की शुरुआत, बनारस के पंडितों द्वारा होगी भव्य गंगा आरती

कोडरमा के घंघरी छठ घाट पर 10 दिवसीय मेला का उद्घाटन विधायक अमित यादव के द्वारा किया गया.

Ten day fair begins at Ghanghari Chhath Ghat in Koderma
कोडरमा में छठ मेला का आयोजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 25, 2025 at 11:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोडरमा: चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज शनिवार को नहाय खाय के साथ शुरू हो चुकी हैं. कोडरमा के घंघरी में छठ पर्व को लेकर 10 दिवसीय छठ मेले का आयोजन किया गया है.

घंघरी छठ घाट पर आयोजित छठ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भगवान भास्कर की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र हैं. छठ घाट के बगल में भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की गई है. जहां हर दिन कोई-न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे.

वहीं इस मेला में आने वाले बच्चों के लिए भी मनोरंजन की खास व्यवस्था की गई है. यहां झूले के साथ-साथ खिलौने की भी दुकानें लगाई गई हैं. साथ ही कई लजीज व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए हैं

Ten day fair begins at Ghanghari Chhath Ghat in Koderma
छठ मेला की शुरुआत (ETV Bharat)

बता दें कि कल रविवार को खरना पूजा के बाद यहां संध्या आरती का आयोजन होगा. साथ ही 30 अक्टूबर को बनारस के पंडितों द्वारा यहां भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा. उसके बाद 3 नवंबर को महाभंडारे के साथ इस मेले का समापन होगा. शनिवार को विधायक अमित यादव ने दीप प्रज्जवलित कर इस छठ मेले का विधिवत उद्घाटन किया और भगवान भास्कर से क्षेत्र की सुख:समृद्धि की कामना की

Ten day fair begins at Ghanghari Chhath Ghat in Koderma
घंघरी छठ घाट (ETV Bharat)

बता दें कि यहां पिछले 11 साल से छठ पर्व के मौके पर छठ मेला का आयोजन किया जा रहा है. इस मेला में आसपास के दर्जनों गांवों के लोग पहुंचते हैं और यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. हर साल यहां आयोजित होने वाले छठ मेला की प्रसिद्धी दिन-प्रतिदन बढ़ती ही जा रही है.

Ten day fair begins at Ghanghari Chhath Ghat in Koderma
छठ घाट पर बना पंडाल (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें- आकर्षण का केंद्र है दानरो नदी का छठ घाट! जानें, पटना के बाद गढ़वा के छठ की क्या है महत्ता

इसे भी पढे़ं- झारखंड की जेलों में महापर्व छठ की फैली छटा, महिलाओं से ज्यादा पुरुष बंदियों ने रखा है व्रत

इसे भी पढे़ं- झरिया विधायक रागिनी सिंह की छठ पूजा, बेहद खास में मना रहीं पर्व

TAGGED:

CHHATH MELA INAUGURATED BY MLA
KODERMA
GHANGHARI CHHATH GHAT
छठ मेला का आयोजन
CHHATH PUJA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.