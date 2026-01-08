ETV Bharat / state

हजारीबाग में राहुल दुबे गैंग के 10 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

हजारीबाग पुलिस ने राहुल दुबे गैंग से जुड़े 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार बरामद किए हैं.

Criminals who opened fire arrested
पुलिस की गिरफ्त में राहुल दुबे गैंग के 10 अपराधी (Etv bharat)
हजारीबाग: पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गैंग के 10 अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. सभी की गिरफ्तारी उरीमारी ओपी क्षेत्र के बघरैया फुटबॉल मैदान के पास से हुई है. दरअसल, जिले के उरीमारी थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर 2025 को दसई मांझी के घर के पास हुई फायरिंग की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने ली थी. पुलिस को इन्हीं लोगों की तलाश थी.

पकड़े गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे झारखंड के विभिन्न जिलों में रंगदारी एवं फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहे हैं. सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस आगे की जांच में जुटी है. गिरफ्तार आरोपियों में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान उर्फ शिवा, प्रीत कुमार उर्फ पवन, पीयूष कुमार सिंह, प्रेम कुमार, बादल, विक्रम कुमार राम, मोहित सिंह, राजू कुमार, विशाल कुमार और मनोज कुमार शामिल है और सभी रामगढ़ जिले के निवासी हैं.

31 दिसंबर की अहले सुबह अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने ली थी. घटना के बाद उरीमारी ओपी थाना में मामला दर्ज कर एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की गई. छापेमारी के बाद 7 जनवरी की रात गुप्त सूचना के आधार पर उरीमारी ओपी क्षेत्र के बघरैया फुटबॉल मैदान के पास 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. अपराधी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे. इसके साथ ही तलाशी में घटना में प्रयुक्त 5 देसी पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन बरामद किया हैं: अंजनी अंजन, एसपी

