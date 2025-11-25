ETV Bharat / state

बिहार के युवाओं को सीएम नीतीश का बड़ा तोहफा, कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी. बिहार के युवाओं से जुड़ा बड़ा फैसला हुआ है. पढ़ें कैबिनेट के बड़े फैसले.

Nitish Kumar Cabinet Meeting
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 25, 2025 at 12:24 PM IST

पटना: बिहार मे नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 10 एजेंडों पर मुहर लगायी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने युवाओं के लिए पिटारा खोल दिया गया. जनता के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया में खुद बड़े एजेंडे जिनपर मुहर लगी है, उसकी जानकारी साझा की है.

न्यू ऐज इकोनॉमी निर्माण का लक्ष्य: नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा है कि नई सरकार के गठन के बाद राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हमलोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. बदलते बिहार के विकास की गति को बल देने के लिए बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू ऐज इकोनॉमी (New Age Economy) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.

Nitish Kumar Cabinet Meeting
नीतीश कुमार (Social media)

1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार: सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास एवं अगले 5 वर्षों में युवाओं को नौकरी एवं रोजगार के लिए हमलोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है और जो काम हमलोग शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं. एक से पांच विधानसभा सत्र बुलाने पर कैबिनेट में मुहर लगी है.

"राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है. सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है. अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

"बिहार को न्यू एज इकोनामी अंतर्गत एक वैश्विक बैक एंड ग्लोबल वर्कप्लेस रूप में अगले 5 वर्षों में स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य योजना के निर्माण और उसके कार्यान्वयन का सतत अनुसरण करने के लिए शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगी है "- प्रत्यय अमृत,मुख्य सचिव

ग्लोबल वर्क प्लेसट पर फोकस:इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र की बिहार से संबंध रखनेवाले अग्रणी उद्यमियों के सुझाव प्राप्त कर योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण किया जाएगा. साथ ही बिहार को एक वैश्विक 'Back end Hub' एवं ग्लोबल वर्क प्लेसट के रूप में विकसित एवं स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण विभागों तथा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

Nitish Kumar Cabinet Meeting
नीतीश कुमार (Social media)

"बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों एवं युवाओं को राज्य अंतर्गत स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनामी प्रक्षेत्र के रोजगार उन्मुख गतिविधियों को विस्तारित करने के लिए कार्य योजना के निर्माण करने उसके कार्यान्वयन करने के लिए समिति के गठन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई है."-प्रत्यय अमृत,मुख्य सचिव

टेक्नोलॉजी हब के रूप में बिहार को विकसित करने का लक्ष्य: नीतीश कुमार ने कहा कि कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब (Technology Hub) के रूप में विकसित करने, बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना और उद्योगों का जाल बिछाने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो 6 महीना में रिपोर्ट देगी.

बंद पड़े 9 चीनी मिलों को खोलने की योजना: बिहार में 25 चीनी मिलों को खोले जाने को लेकर आज कैबिनेट में मुहर लगी और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है. बंद पड़े 9 चीनी मिल भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें खोला जाएगा. बिहार में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए मास्टर प्लान आधारित 11 शहरों में आधुनिक टाउनशिप के विकास को लेकर भी मुहर लगी है. इसमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालय शहर और सोनपुर, सीतामढ़ी में नए सैटलाइट टाउनशिप के विकास का फैसला लिया गया है.

बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना: बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की कैबिनेट में स्वीकृत दी गई है. कैबिनेट में नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी है और उसी के तहत आज सभी बड़े फैसले लिए गए हैं.

उच्चस्तरीय समिति गठित: उक्त सभी बिन्दुओं पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी गई है. यह समिति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण का कार्य करेगी.

"आप सभी को पता है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में औद्योगीकरण ने रफ्तार पकड़ी है. बिहार की नवनिर्वाचित नई सरकार दुगुनी ताकत से राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने के लिए कृतसंकल्पित है. इसके लिए औद्योगिक कॉरिडोर, उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, हाई क्वालिटी पावर सप्लाई, जल प्रबंधन एवं कुशल मानव संसाधन आवश्यक है, जो अब बिहार में उपलब्ध हैं."-नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

