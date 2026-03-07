ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन घोटाले में दस आरोपियों को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने दिव्यांग भर्ती घोटाले पर रोक लगाई

जमानत प्रार्थना पत्रों में कहा गया था कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के लंबे समय बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण में न तो उन्होंने रिश्वत मांगी और न ही उनसे रिश्वत राशि बरामद हुई है. प्रकरण में सुनवाई भी आरंभ नहीं हुई है और उसे पूरा होने में लंबा समय लगेगा, ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपियों की भूमिका को लेकर एसीबी के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. अनुसंधान में आरोपियों का नाम सामने आने पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल अनुसंधान चल रहा है. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया.

एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में दस आरोपियों और जलदाय विभाग के तत्कालीन व वर्तमान अधिकारियों दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी, निरिल कुमार और मुकेश पाठक के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं. पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों पर गंभीर अपराध करने के आरोप हैं और वर्तमान में अनुसंधान लंबित है, इसलिए मुकदमे के इस स्तर पर आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की विशेष अदालत ने दस आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. वहीं हाईकोर्ट ने दिव्यांग कोटे में फर्जी प्रमाणपत्रों से नौकरी पाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुन: परीक्षण की अनुमति दे दी है.

दिव्यांग भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने फर्जी प्रमाणपत्र धारकों पर सख्ती बरकरार रखी: राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांग कोटे में नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार कानून, 2016 में तय मापदंड पूरे नहीं करने वाला अभ्यर्थी दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति नहीं ले सकता. अदालत ने माना कि तय दिव्यांगता का पुन: परीक्षण कराने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने पांच दर्जन से अधिक याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिए. अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह तय गाइडलाइन के आधार पर अभ्यर्थी की तय मापदंडों का पुन: परीक्षण कर सकती है. अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि यदि कोई चिकित्सा अधिकारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 57 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नामित नहीं किया गया है, तो उसकी ओर से जारी प्रमाण पत्र अवैध है और उसके आधार पर किसी तरह का लाभ नहीं लिया जा सकता.

यह भी पढ़ें:अदालत के दो फैसले: हाईकोर्ट ने एकलपीठ का आदेश किया रद्द, पॉक्सो के दोषी को 20 साल की सजा

अदालत ने राज्य सरकार और भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया दिव्यांग अधिनियम के निर्धारित मानकों के अनुरूप हो. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पुन: परीक्षण में सेवारत याचिकाकर्ताओं के पास तय दिव्यांगता नहीं पाई जाती है, तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही, यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है. याचिकाओं में अधिवक्ता आमिर खान सहित एक दर्जन से अधिक वकीलों ने तर्क दिया था कि उनके पास तय 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता है और उन्हें मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्ड की ओर से प्रमाण पत्र जारी किए गए थे. उनका कहना था कि एक बार मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उनकी दिव्यांगता पर शक नहीं किया जा सकता. हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को खारिज कर दिया और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया.