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पिथौरागढ़ जिले में लकड़ी की पुलिया के सहारे ग्रामीण, वाहनों की आवाजाही अभी भी बंद

लकड़ी की अस्थायी पुलिस ने आवाजाही करते ग्रामीण ( फोटो सोर्स- Local Resident )

पीएमजीएसवाई के ईई किशन सिंह ऐरी ने बताया कि नेकल नाले को दो भागों में डायवर्ट करते हुए 2 अस्थायी लकड़ी के पैदल पुल और पैदल ट्रेक का निर्माण किया गया है. इससे स्थानीय ग्रामीणों का पैदल आवागमन सुचारू हो गया है. प्रारंभिक चरण में इसी स्थान पर जेसीबी मशीन से रेस्क्यू और आवश्यक आवागमन की व्यवस्था भी की गई थी.

गौर हो कि बीती 6 जुलाई की अतिवृष्टि में सोबला-उमचिया सड़क पर नेकल गाड़ का जलस्तर बढ़ने से पीएमजीएसवाई का अस्थाई मार्ग टूट गया था. इससे ग्राम उमचिया के तोक गाम, पांगा, सुंदर क्षेत्रों के करीब 90 परिवारों का सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया था. ग्रामीणों की दिक्कतों को देखते हुए ग्राम प्रधान हरेंद्र सिंह दानू की पहल पर विभाग ने नेकल गाड़ में 2 अस्थायी लकड़ी के पुल बना दिए हैं. फिलहाल, पैदल आवागमन दोनों अस्थायी पैदल पुलों और पैदल ट्रेक के माध्यम से सुरक्षित रूप से चल रहा है.

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील की सोबला-उमचिया सड़क पर नेकल नाले में पैदल आवागमन के लिए पीएमजीएसवाई ने लकड़ी के दो अस्थायी पुल बना दिए हैं. पुल बनने से ग्रामीणों को राहत मिली है, लेकिन वाहनों से आवाजाही के लिए ग्रामीणों को अभी इंतजार करना होगा. वहीं, बारिश में फिर से परेशानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

नेकल नाले पर पुल बह जाने से करीब 200 मीटर का भाग अभी बाधित है. नदी का जलस्तर ज्यादा होने के कारण यहां वाहनों का आवागमन संभव नहीं है. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जलस्तर कम होते ही अस्थायी डायवर्जन की मरम्मत निर्माण पूरा कर पूरे 10.250 किमी सोबला-उमचिया मोटर मार्ग पर यातायात सुचारू कर दिया जाएगा. वहीं, ग्रामीणों ने पुल बनवाने पर विभाग और ग्राम प्रधान का आभार जताया है.

पीएमजीएसवाई ने तैयार की लकड़ी की पुलिया (फोटो सोर्स- Local Resident)

चीन सीमा पर मौजूद ल्वां गांव को जोड़ने वाली पैदल पुलिया बही: बता दें कि सीमांत पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं. नाले के उफनाने से मुनस्यारी के मल्ला जोहार में चीन सीमा के पास स्थित ल्वां गांव को जोड़ने वाली पैदल पुलिया बह गई है. इससे नंदा देवी बेस कैंप और ल्वा गांव का भी संपर्क कट गया है. मल्ला जोहार के लास्पा गांव का ल्वां तोक है. गांव के रास्ते में पड़ने वाले नाले में पक्का पुल नहीं है.

आवागमन के लिए लकड़ी के कच्चे पुल का निर्माण किया जाता है. यह पुल नाले के उफान पर आने पर बह जाता है. सोमवार और मंगलवार रात पूरे मल्ला जोहार क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई. इससे उफान पर आए नाले ने लकड़ी के पुल को ध्वस्त कर दिया. पुलिया बहने से नंदा देवी बेस कैंप और ल्वा गांव का संपर्क कट गया है.

नेकल नाले में पुलिया (फोटो सोर्स- Local Resident)

माइग्रेशन पर गए ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है. मूसलाधार बारिश से जिले की तीन बार्डर रोड समेत 22 सड़कें बंद हो गई थी. इनमें से धारचूला-तवाघाट सड़क को दोपहर में खोल दिया गया है. तवाघाट-गुंजी और मुनस्यारी-मिलम सड़क को खोलने का काम चल रहा है. लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

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