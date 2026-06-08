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अजमेर में आठ दिन से हड़ताल पर अस्थायी सफाईकर्मी, दिहाड़ी बढ़ाने की मांग लेकर निकाली रैली...कचरे से अटा शहर

दिहाड़ी 300 के बजाय 500 रुपए करने की मांग, चेताया-निगम प्रशासन और ठेकेदार नहीं चेते तो उग्र आंदोलन करेंगे.

Temporary sanitation workers holding a rally to demand a wage hike
दिहाड़ी बढ़ाने की मांग लेकर रैली निकालते अस्थायी सफाईकर्मी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 5:02 PM IST

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अजमेर: धार्मिक पर्यटन नगरी अजमेर में आठ दिन से सफाई व्यवस्था चौपट है. सड़कों पर जगह जगह कचरा बिखरा है. नालियां सफाई के अभाव में जाम हो गई. नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों के सफाई कार्य के बहिष्कार करने के आठ दिन बाद भी प्रशासन ने ठोस सकारात्मक कदम नहीं उठाए. निगम के अस्थायी सफाईकर्मियों ने सोमवार को यहां प्रमुख बाजारों से रैली निकालकर विरोध जताया.

अस्थायी सफाईकर्मियों की यूनियन के सदस्य मुकेश डेंडवाल ने बताया कि अस्थायी सफाई कर्मचारी आठ दिन से हड़ताल पर हैं, लेकिन निगम अधिकारियों ने उनसे अभी तक वार्ता भी नहीं की. सोमवार को निगम के हठी रवैए और अपनी मांगों को लेकर अस्थायी सफाईकर्मियों ने शहर के प्रमुख बाजारों से रैली निकाली एवं विरोध जताया. कर्मचारी रैली में काले कपड़े पहने थे. हाथ में काले झंडे और काली पट्टी भी बांध रखी थी. अस्थायी सफाईकर्मियों ने आज काला दिवस के रूप में मनाया. साथ ही चेताया कि निगम प्रशासन और ठेकेदार नहीं चेते तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

यह बोले सफाई कर्मचारी. (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें:अजमेर नगर निगम के अस्थाई सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी, जगह-जगह लगे कचरे के ढेर

यूनियन के पदाधिकारी सन्नी गोयर ने बताया कि अस्थायी सफाईकर्मी पुराने नगर निगम परिसर से रैली के रूप में काले कपड़े पहनकर निकले. उनके हाथों में काली पट्टी बंधी थी. विरोध प्रदर्शन करते हुए आगरा गेट, नया बाजार होते हुए सम्राट पृथ्वीराज मार्ग से होकर गांधी भवन पहुंचे. निगम प्रशासन को चेतावनी दी कि उनकी मांग पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो अस्थायी सफाईकर्मी उग्र आंदोलन करेंगे.

दिहाड़ी बढ़ाने की प्रमुख मांग: गोयर ने कहा कि अस्थायी सफाईकर्मियों को ठेकेदार अभी महज 300 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं, जो काफी कम है. इससे परिवार पालना संभव नहीं. महंगाई को ध्यान में रखते मजदूरी 500 रुपए की जाए. सफाई की निविदाएं 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ली जाएं.

A large number of women workers also participated in the rally.
रैली में महिला श्रमिक भी बड़ी संख्या में शामिल (ETV Bharat Ajmer)

एक हफ्ते बाद मिनी उर्स: इधर, प्रशासन एक हफ्ते बाद शुरू हो रहे मिनी उर्स की तैयारियां कर रहा है. मोहर्रम और अजमेर दरगाह में बाबा फरीद का उर्स है. दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. 10 दिन अजमेर दरगाह में श्रद्धालुओं का आना जाना रहेगा. श्रद्धालुओं की अधिक आवक से इसे मिनी उर्स कहते हैं. अस्थायी सफाईकर्मियों की हड़ताल से मिनी उर्स की तैयारी पर फर्क पड़ेगा. हड़ताल लंबी चली तो परेशानी बढ़ेगी.

पढ़ें: ऑपरेशन क्लीन स्वीप : 2000 से ज्यादा सफाईकर्मियों के साथ चला नाइट क्लीनिंग अभियान, स्कूटी पर कलेक्टर-कमिश्नर ने जांची ग्राउंड रिपोर्ट

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AJMER CHOKED WITH GARBAGE
WORKERS ON STRIKE FOR EIGHT DAYS
SANITATION SYSTEM CRUMBLES IN AJMER

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