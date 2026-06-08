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अजमेर में आठ दिन से हड़ताल पर अस्थायी सफाईकर्मी, दिहाड़ी बढ़ाने की मांग लेकर निकाली रैली...कचरे से अटा शहर

दिहाड़ी बढ़ाने की मांग लेकर रैली निकालते अस्थायी सफाईकर्मी ( ETV Bharat Ajmer )