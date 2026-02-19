ETV Bharat / state

अजमेर: अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में स्थाई कर्मचारी भी शामिल, शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई

अजमेर में अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ( ETV Bharat Ajmer )