ETV Bharat / state

अजमेर: अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में स्थाई कर्मचारी भी शामिल, शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई

अजमेर में अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है. अब इसमें स्थाई कर्मचारी भी समर्थन में शामिल हो गए हैं.

अजमेर में अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल
अजमेर में अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: अजमेर नगर निगम में अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही. हड़ताल के चौथे दिन की दूसरी पारी से अब स्थाई कर्मचारी भी अस्थाई कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताल पर उतर आए हैं. ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाना तय है. कई जगहों पर गंदगी के ढेर लग गए हैं. अस्थाई कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी.

सफाईकर्मी सन्नी गोयर ने बताया कि सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है, लेकिन नगर निगम और ठेकेदार ने सफाई कर्मचारियों की सुध तक नहीं ली. गोयर ने बताया कि नगर निगम के स्थाई कर्मचारी भी समर्थन में हड़ताल पर उतर आए हैं. गोयर का आरोप है कि 1250 अस्थाई सफाई कर्मचारियों की निविदा नगर निगम ने निकाली है, जो गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम लगातार वाल्मीकि समाज का शोषण करता रहा है.

अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- सफाईकर्मियों की स्थायी भर्ती नहीं, पहले संविदा पर काम, फिर कार्य प्रदर्शन के आधार पर परमानेंट नियुक्ति

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में 2700 अस्थाई कर्मचारियों की निविदा निकली गई थी. 2025 में 2250 और 2026 में मात्र 1250 अस्थाई कर्मचारियों को ही लिया जा रहा है. वाल्मीकि समाज नगर निगम के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी घोर निंदा करता है. गोयर ने कहा कि 1250 अस्थाई कर्मचारियों की निविदा को निरस्त कर 2500 अस्थाई कर्मचारियों की निविदा नहीं निकाली जाती है, तब तक कोई भी वाल्मीकि समाज का कर्मचारी काम पर नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि हड़ताल जारी रहेगी, जब तक मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता.

अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल
शहर में लगा कचरे का ढेर (ETV Bharat Ajmer)

मानदेय बढ़ाने की भी मांग: अस्थाई सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार के अधीन काम करने वाले अस्थाई सफाई कर्मचारियों को मासिक वेतन मात्र 7500 रुपये दिया जाता है. उन्होंने कहा कि इस वेतन में परिवार का गुजारा और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई नहीं हो पाती है. सफाई कर्मचारियों ने अस्थाई कर्मचारियों का वेतन कम से कम 15 हजार रुपये करने की मांग की है.

इसे भी पढ़ें- अजमेर: 2 माह से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

TAGGED:

सफाई कर्मचारी हड़ताल
TEMPORARY EMPLOYEES STRIKE
अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल
वेतन वृद्धि की मांग
AJMER SANITATION WORKERS STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.