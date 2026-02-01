ETV Bharat / state

16 जोड़ी ट्रेनों में 35 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी, वेटिंग यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

जैसलमेर: बढ़ते यात्री भार और लंबी वेटिंग सूची को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जोधपुर मंडल से चलने एवं होकर गुजरने वाली 16 जोड़ी ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 35 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है. यह व्यवस्था 1 फरवरी से लागू हो चुकी है और 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी. इससे विशेषकर लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में त्योहारों, विवाह सीजन एवं पर्यटन गतिविधियों के चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में वेटिंग सूची लंबी हो रही थी. डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी से अधिक संख्या में यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध हो सकेगी तथा उनकी यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक बनेगी. रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को समय पर, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध कराना है.