16 जोड़ी ट्रेनों में 35 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी, वेटिंग यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

अस्थायी डिब्बों की बढ़ोतरी 1 फरवरी से लागू हो गई है. यह व्यवस्था 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी.

train stoppage at railway station
रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 7:45 PM IST

जैसलमेर: बढ़ते यात्री भार और लंबी वेटिंग सूची को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जोधपुर मंडल से चलने एवं होकर गुजरने वाली 16 जोड़ी ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 35 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है. यह व्यवस्था 1 फरवरी से लागू हो चुकी है और 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी. इससे विशेषकर लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में त्योहारों, विवाह सीजन एवं पर्यटन गतिविधियों के चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में वेटिंग सूची लंबी हो रही थी. डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी से अधिक संख्या में यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध हो सकेगी तथा उनकी यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक बनेगी. रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को समय पर, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध कराना है.

इन ट्रेनों में की गई है डिब्बों की बढ़ोतरी:

  • रेलवे द्वारा जयपुर–जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेन (22977/22978) में 1 फर्स्ट कम सेकंड एसी और 1 थर्ड एसी कोच जोड़ा गया है. जोधपुर–इंदौर एक्सप्रेस (14801/14802) तथा इंदौर–भगत की कोठी रणथंबोर सुपरफास्ट (12465/12466) में 1 स्लीपर और 3 जनरल कोच बढ़ाए गए हैं.
  • जोधपुर–वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस (14854/14864/14866 एवं 14853/14863/14865) में तिथि अनुसार 1 थर्ड एसी कोच की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है.
  • जोधपुर–दादर एक्सप्रेस (14807/14808), भगत की कोठी–दादर सुपरफास्ट (20483/20484), भगत की कोठी–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (04827/04828), जोधपुर–साबरमती सुपरफास्ट (20485/20486) और साबरमती–जैसलमेर सुपरफास्ट (20492/20491) में 1 थर्ड एसी तथा 2 जनरल कोच जोड़े गए हैं.
  • इसके अलावा श्रीगंगानगर–तिरुचिरापल्ली सुपरफास्ट (22497/22498) में 1 थर्ड एसी, भगत की कोठी–तिरुचिरापल्ली सुपरफास्ट (20481/20482) में 1 स्लीपर, श्रीगंगानगर–पुरी सुपरफास्ट (20471/20472) में 1 जनरल, बीकानेर–कोलकाता सुपरफास्ट (12495/12496) में 1 थर्ड एसी व 1 जनरल तथा बीकानेर–बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट (22473/22474) में 1 थर्ड एसी और 1 स्लीपर डिब्बा बढ़ाया गया है.

