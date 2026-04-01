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शादी-समारोह का कार्ड लाइए, अस्थाई गैस कनेक्शन पाइए; सरकार ने कम की जनता की दिक्कत

आगरा के जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर मिलने में अभी भी दिक्कत आ रही है.

सरकार ने कम की जनता की दिक्कत.
सरकार ने कम की जनता की दिक्कत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 8:27 AM IST

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आगरा: खाड़ी देशों में जारी युद्ध ने LPG सिलेंडर की किल्लत बढ़ा दी है. लोगों की परेशानी को ध्यान में रखकर सरकार ने शादी समेत अन्य समारोहों के लिए अस्थाई कनेक्शन देने की पहल की है. इसके लिए जिला पूर्ति कार्यालय में आवेदन और शादी-समारोह का कार्ड देना होगा.

आगरा के जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर मिलने में अभी भी दिक्कत आ रही है. घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. आगरा में यदि किसी घर में शादी अथवा अन्य समारोह के लिए कमर्शियल सिलेंडर की जरूरत है, तो संबंधित व्यक्ति को अस्थायी कनेक्शन दिया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि इसके लिए शादी या समारोह में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर की जरूरत की संख्या के साथ कार्यालय में आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ शादी या समारोह का कार्ड लगाना होगा.

इसके साथ ही कंपनी की ओर से तय सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी. इसके बाद ही उपलब्धता के आधार पर ऐसे आवेदकों को सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे.

आगरा के जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

लगातार की जा रही आपूर्ति: जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को को 10 बजे तक 24526 रीफिल सप्लाई की गईं. बुकिंग 20,533 रही हैं. ऐसे ही कमर्शियल गैस की आपूर्ति भी नियमित की जा रही है.

19 किलो के 5331 रीफिल विभिन्न उपभोक्ताओं को डिलीवर किए जा चुके हैं. 473 रीफिल 47.5 किलो के सिलेंडर की भी बुकिंगकर्ताओं को सप्लाई की गई है.

30 दिन में 251 सिलेंडर जब्त: जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि एक महीने में विभाग ने कालाबाजारी पर अंकुश लगाया है. विभाग ने 30 दिन में 251 LPG सिलेंडर जब्त किए हैं. 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई हैं. इनमें अब तक दो लोगों को जेल भेजा गया है.

शहरी क्षेत्र में आने के लिए भी आवेदन: ग्रामीण क्षेत्र से सटी गैस एजेंसियों पर अब अलग तरह के आवेदन आ रहे हैं. यह गैस बुकिंग के अंतराल से जुडे हैं. शहरी क्षेत्र में गैस बुकिंग 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन के अंतराल पर हो रही है.

ऐसे में शहर के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब शहरी श्रेणी में आने को लेकर नए सिरे से आवेदन कर रहे हैं. इस बारे में इंडेन वितरक संघ के अध्यक्ष विपुल पुरोहित ने बताया कि लोग किसी भी प्रकार से बुकिंग में अंतर को कम करना चाह रहे हैं.

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