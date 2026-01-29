भारी बर्फबारी बनी मुसीबत! मनाली में अस्थाई शेड गिरने से फूड स्टॉल चलाने वाली 4 महिलाएं घायल
भारी बर्फबारी के चलते कुल्लू-मनाली में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है.
January 29, 2026
Updated : January 29, 2026 at 9:41 AM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जिला कुल्लू में भी बर्फबारी के बाद हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं. लोगों को बर्फबारी के चलते दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. पर्यटन नगरी मनाली में बुधवार (28 जनवरी) शाम के समय बर्फ का वजन न सहने के कारण मनाली मॉल रोड पर फूड स्टॉल भी टूट गए हैं. अस्थाई शेड में फूड स्टॉल चलाने वाली महिलाएं भी घायल हुई हैं.
मनाली में बर्फ से गिरे अस्थाई शेड
स्थानीय लोगों का कहना है कि, अस्थाई शेड के ऊपर भारी बर्फ गिरी हुई थी और शेड बर्फ का भार नहीं संभाल पाए, जिसके चलते वह गिर पड़े. वहीं, फूड स्टॉल चलने वाली महिलाओं का सामान भी खराब हो गया है. अस्थाई शेड गिरने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और महिलाओं को इलाज के लिए मनाली अस्पताल में भर्ती कराया है.
भारी बर्फबारी से चार फूड स्टॉल क्षतिग्रस्त
मनाली पुलिस के अनुसार, मनाली के मॉल रोड पर बर्फ की मोटी परत जमने के कारण चार फूड स्टॉल क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इसके चलते स्टाॅल के भीतर मौजूद चार महिलाएं भी इसकी चपेट में आई हैं. इन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है. घायल महिलाओं में पार्वती, पल्लवी, लवीना निवासी वरोड़ एवं गंगा देवी निवासी छियाल शामिल हैं. घटना के बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया. प्रशासन की ओर से घायल महिलाओं को फौरी राहत के तौर पर पांच-पांच हजार रुपएप्रदान किए गए हैं.
भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित
मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बताया कि, "सभी महिलाएं अब सुरक्षित हैं और उन्हें फौरी राहत भी दी गई है. घाटी में हालात सामान्य किया जा रहे हैं और सभी बंद सड़कों को भी खोलने का कार्य लगातार जारी है. भारी बर्फबारी के चलते क्षेत्र में स्थिति असामान्य है. ऐसे में स्थानीय और पर्यटक सावधानी बरतें."
