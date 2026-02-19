ETV Bharat / state

लखीमपुर में मोतीपुर की अस्थायी गौशाला बनी विकास की मिसाल; पशुओं को राहत, महिलाओं को मिला रोजगार

कुलदीप सिंह ने अपनी निजी दो एकड़ भूमि दी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले के निघासन ब्लॉक के मोतीपुर गांव में बनी अस्थायी गौशाला आज ग्रामीण नवाचार, पशु संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायी मॉडल बन चुकी है. निघासन तहसील के इस गांव में शुरू की गई पहल ने न सिर्फ आवारा पशुओं की समस्या से किसानों को राहत दी है, बल्कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्थायी आजीविका और रोजगार का रास्ता भी दिखाया है. लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील क्षेत्र के ब्लॉक निघासन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोतीपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप सिंह पटेल उर्फ केडी ने बताया कि करीब तीन वर्ष पूर्व गांव में आवारा पशुओं की समस्या गंभीर हो गई थी. फसलें लगातार नष्ट हो रही थीं. जानकारी देते प्रधान प्रतिनिधि केडी सिंह (Video Credit: ETV Bharat) निजी खर्च से लगाए दो पंपिंग सेट: ग्राम सभा के पास भूमि न होने के कारण स्थायी गौशाला का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था. तब कुलदीप सिंह ने अपनी निजी दो एकड़ भूमि अस्थायी गौशाला के लिए उपलब्ध कराई. अधिकारियों की सहमति के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भंडारे के साथ गौशाला का शुभारंभ किया गया था. गौशाला में पशुओं के लिए टीन शेड, मोटे तिरपाल से ढंके चारों ओर सुरक्षा इंतजाम, बैठने के लिए प्रतिदिन गन्ने की सूखी पत्तियां और पानी के लिए निजी खर्च से लगाए गए दो पंपिंग सेट उपलब्ध हैं. 400 गौवंशों की सेवा की व्यवस्था: जंगली सियारों से सुरक्षा के लिए फेंसिंग में हल्का करंट प्रवाहित किया गया है. यहां वर्तमान में करीब 400 गौवंशों की सेवा की जा रही है. सोलर पंपिंग सेट की मांग भी की गई है, जिस पर जल्द कार्यवाही का आश्वासन मिला है. गौशाला से एकत्रित गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार की जा रही है.