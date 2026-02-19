लखीमपुर में मोतीपुर की अस्थायी गौशाला बनी विकास की मिसाल; पशुओं को राहत, महिलाओं को मिला रोजगार
जिला पशु चिकित्सा अधिकारी दिनेश सचान ने बताया, मोतीपुर ग्राम प्रधान ने गौशाला के लिए सोलर पंपिंग सेट के लिए आवेदन किया है.
लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले के निघासन ब्लॉक के मोतीपुर गांव में बनी अस्थायी गौशाला आज ग्रामीण नवाचार, पशु संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायी मॉडल बन चुकी है. निघासन तहसील के इस गांव में शुरू की गई पहल ने न सिर्फ आवारा पशुओं की समस्या से किसानों को राहत दी है, बल्कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्थायी आजीविका और रोजगार का रास्ता भी दिखाया है.
लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील क्षेत्र के ब्लॉक निघासन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोतीपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप सिंह पटेल उर्फ केडी ने बताया कि करीब तीन वर्ष पूर्व गांव में आवारा पशुओं की समस्या गंभीर हो गई थी. फसलें लगातार नष्ट हो रही थीं.
निजी खर्च से लगाए दो पंपिंग सेट: ग्राम सभा के पास भूमि न होने के कारण स्थायी गौशाला का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था. तब कुलदीप सिंह ने अपनी निजी दो एकड़ भूमि अस्थायी गौशाला के लिए उपलब्ध कराई. अधिकारियों की सहमति के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भंडारे के साथ गौशाला का शुभारंभ किया गया था. गौशाला में पशुओं के लिए टीन शेड, मोटे तिरपाल से ढंके चारों ओर सुरक्षा इंतजाम, बैठने के लिए प्रतिदिन गन्ने की सूखी पत्तियां और पानी के लिए निजी खर्च से लगाए गए दो पंपिंग सेट उपलब्ध हैं.
400 गौवंशों की सेवा की व्यवस्था: जंगली सियारों से सुरक्षा के लिए फेंसिंग में हल्का करंट प्रवाहित किया गया है. यहां वर्तमान में करीब 400 गौवंशों की सेवा की जा रही है. सोलर पंपिंग सेट की मांग भी की गई है, जिस पर जल्द कार्यवाही का आश्वासन मिला है. गौशाला से एकत्रित गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार की जा रही है.
महिला सशक्तिकरण और खाद उत्पादन: आरसीसी सेंटर में स्थापित यूनिट में 12 महिलाएं कार्यरत हैं. समूह की संचालक शीलू वर्मा के अनुसार, एक बार खाद तैयार करने में लगभग 15 कुंतल गोबर, एक कुंतल राख, चार किलो गुड़, चार किलो बेसन और एक बोरी जैविक कल्चर का उपयोग होता है. लगभग 8000 रुपये की लागत से तैयार खाद 15 दिनों में बनकर तैयार होती है और इसकी बिक्री से करीब 15000 रुपये की आय होती है. छह टैंकों की क्षमता के साथ यह कार्य निरंतर चल रहा है.
400 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य: भविष्य में 400 महिलाओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य है. इस पहल से जहां फसल नुकसान में कमी आई है, वहीं जैविक खाद की उपलब्धता से खेती की गुणवत्ता भी सुधरी है. ग्रामीणों का कहना है कि यह मॉडल अन्य गांवों के लिए भी अपनाने योग्य है. जिला पशु चिकित्सा अधिकारी दिनेश सचान ने बताया कि लखीमपुर खीरी में कुल 145 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें 127 अस्थायी और 8 स्थायी हैं.
सरकारी मदद से हो रहा विस्तार: दो गौशालाएं पसगवां ब्लॉक के औरंगाबाद और ईसानगर ब्लॉक के समैसा में निर्माणाधीन हैं. एक स्थायी गौशाला के निर्माण में लगभग 1.60 करोड़ रुपये की लागत आती है और इसमें शेड, सोलर पैनल, समरसेबल पंप सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं. प्रति पशु 50 रुपये प्रतिदिन की दर से भूसा, पशुआहार, गुड़ और साइलेज दिया जाता है. मोतीपुर की यह अस्थायी गौशाला आज सिर्फ पशु संरक्षण का केंद्र नहीं, बल्कि सामुदायिक सहयोग, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की मजबूत मिसाल बन चुकी है.
सोलर पंपिंग सेट के लिए आवेदन: मोतीपुर की गौशाला में जल्द ही सोलर पंपिंग सेट लगेगा जिससे पशुओं के लिए पानी की और उत्तम व्यवस्था होगी. जिला पशु चिकित्सा अधिकारी दिनेश सचान ने बताया कि मोतीपुर ग्राम प्रधान ने गौशाला के लिए सोलर पंपिंग सेट के लिए आवेदन किया है. जल्द ही वहां सोलर पंपिंग सेट लगवाया जाएगा.
