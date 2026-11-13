पलामू में छठ घाटों पर सुविधा-सुरक्षा को लेकर पहल, कई स्थानों पर बनाए गए अस्थायी पुल, डीसी ने किया निरीक्षण
पलामू में छठ महापर्व को लेकर नदियों के ऊपर कई स्थानों पर बनाए गए अस्थायी पुलों का प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : November 13, 2026 at 3:27 PM IST
पलामूः पलामू में छठ महापर्व की तैयारी जोर-शोर से चल रही है, लेकिन नदियों का जलस्तर चिंताजनक है. कई नदियों का जलस्तर पांच फीट से अधिक है. कोयल, अमानत, सोन, औरंगा, बटाने जैसी नदियों के घाटों पर हजारों की संख्या में छठ व्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं. कोयल और सोन नदी का जलस्तर चिंताजनक है. सबसे बड़ा छठ घाट मेदिनीनगर में मौजूद है, जहां कोयल नदी के घाटों पर 30 से 40 हजार की संख्या में लोग अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं.
वहीं सोन नदी के छठ घाटों पर 20 हजार से अधिक की संख्या में व्रती पहुंचते हैं. सोन और कोयल के बढ़े जलस्तर को देखते हुए स्थानीय पूजा कमेटियों ने अस्थायी पुलों का निर्माण कराया है. जिस जगह पर पानी अधिक गहरा है, वहां इस तरह के पुल जुगाड़ तकनीक से बनाए गए हैं. हालांकि पलामू जिला प्रशासन ने भवन निर्माण विभाग को अस्थायी पुलों की जांच करने का निर्देश दिया है. भवन निर्माण विभाग के द्वारा सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किए जाने के बाद ही इन अस्थायी पुलों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी.
मेदिनीनगर के बेलवाटिकर के निराला घाट पर भी अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है. पुल का निर्माण सिविल इंजीनियर रंजीत कुमार शर्मा की देखरेख में हुआ है. रंजीत कुमार शर्मा मुंबई पोर्ट पर तैनात हैं. रंजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया गया है और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर पुल का निर्माण किया गया है. दरअसल, मेदिनीनगर के कई इलाकों में इस तरह के अस्थायी पुल बनाए गए हैं. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अस्थायी पुलों का निरीक्षण किया.
इस संबंध में पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि जिला प्रशासन छठ पूजा को लेकर अलर्ट है. सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं. इस क्रम में पूजा समितियों की ओर से कई स्थानों पर नदियों के ऊपर अस्थायी पुलों का निर्माण कराया गया है. भवन निर्माण विभाग को इन पुलों की जांच करने का निर्देश दिया गया है. भवन निर्माण विभाग के द्वारा सेफ्टी सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जाएगा. सर्टिफिकेट इश्यू होने के बावजूद मौके पर पुलिस व प्रशासनिक टीम तैनात रहेगी.
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