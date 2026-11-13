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पलामू में छठ घाटों पर सुविधा-सुरक्षा को लेकर पहल, कई स्थानों पर बनाए गए अस्थायी पुल, डीसी ने किया निरीक्षण

पलामू में छठ महापर्व को लेकर नदी के ऊपर बनाया गया अस्थायी पुल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः पलामू में छठ महापर्व की तैयारी जोर-शोर से चल रही है, लेकिन नदियों का जलस्तर चिंताजनक है. कई नदियों का जलस्तर पांच फीट से अधिक है. कोयल, अमानत, सोन, औरंगा, बटाने जैसी नदियों के घाटों पर हजारों की संख्या में छठ व्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं. कोयल और सोन नदी का जलस्तर चिंताजनक है. सबसे बड़ा छठ घाट मेदिनीनगर में मौजूद है, जहां कोयल नदी के घाटों पर 30 से 40 हजार की संख्या में लोग अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं.

वहीं सोन नदी के छठ घाटों पर 20 हजार से अधिक की संख्या में व्रती पहुंचते हैं. सोन और कोयल के बढ़े जलस्तर को देखते हुए स्थानीय पूजा कमेटियों ने अस्थायी पुलों का निर्माण कराया है. जिस जगह पर पानी अधिक गहरा है, वहां इस तरह के पुल जुगाड़ तकनीक से बनाए गए हैं. हालांकि पलामू जिला प्रशासन ने भवन निर्माण विभाग को अस्थायी पुलों की जांच करने का निर्देश दिया है. भवन निर्माण विभाग के द्वारा सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किए जाने के बाद ही इन अस्थायी पुलों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी.