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मानसून की दस्तक के साथ ही बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर, रिवर राफ्टिंग पर लगी अस्थाई रोक

हिमाचल में पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर लगाई अस्थाई रोक.

ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर लगी अस्थाई रोक
ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर लगी अस्थाई रोक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 3:08 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही जिला कुल्लू में नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो गया है. ऐसे में जिला कुल्लू में बह रही ब्यास नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है. वहीं, जिला प्रशासन ने भी सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्यास नदी में होने वाली रिवर राफ्टिंग पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है. ऐसे में जब तक मौसम विभाग द्वारा मौसम के सामान्य होने की जानकारी नहीं दी जाती. तब तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक लगी रहेगी.

पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने लिया निर्णय

जिला कुल्लू पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया, "रिवर राफ्टिंग एक्ट 2005 के प्रावधानों के अनुसार फिलहाल रिवर राफ्टिंग पर रोक लगाई गई है. क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा जिला कुल्लू में आगामी कुछ दिनों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में नदी नाले कभी भी उफान पर आ सकते हैं. जिससे ब्यास नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होगी. डीसी कुल्लू के आदर्शों के बाद रेगुलेटरी कमिटी द्वारा यह निर्णय लिया गया और आगामी आदेशों तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक लगी रहेगी".

ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर लगी अस्थाई रोक
ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर लगी अस्थाई रोक (ETV Bharat)

ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर अस्थाई रोक

गौरतलब है कि जिला कुल्लू में 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक 2 महीने के लिए रिवर राफ्टिंग पर रोक लगाई गई है. क्योंकि मानसून सीजन में बरसात के चलते ब्यास नदी का जलस्तर काफी अधिक रहता है. ऐसे में रिवर राफ्टिंग के चलते सैलानियों के साथ भी हादसे की आशंका बनी रहती है, लेकिन मानसून की शुरुआत में ही घाटी के नदी नाले उफान पर है. ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा स्थाई तौर पर रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है.

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ब्यास में रिवर राफ्टिंग पर लगी रोक
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