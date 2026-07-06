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मानसून की दस्तक के साथ ही बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर, रिवर राफ्टिंग पर लगी अस्थाई रोक

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही जिला कुल्लू में नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो गया है. ऐसे में जिला कुल्लू में बह रही ब्यास नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है. वहीं, जिला प्रशासन ने भी सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्यास नदी में होने वाली रिवर राफ्टिंग पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है. ऐसे में जब तक मौसम विभाग द्वारा मौसम के सामान्य होने की जानकारी नहीं दी जाती. तब तक ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर रोक लगी रहेगी.

पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने लिया निर्णय