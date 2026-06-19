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रांची नगर निगम में पुराने जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन पर ब्रेक, इस तारीख तक लोगों को करना होगा इंतजार

रांची: यदि आप पुराने जन्म प्रमाण पत्र (ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट) बनवाने, उसमें सुधार कराने या उसके आधार पर नया प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रांची नगर निगम का रुख कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको निराश होना पड़ सकता है. नगर निगम ने पुराने जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नए आवेदनों की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी है. इसकी वजह केंद्र सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल में अचानक किए गए बदलाव बताए जा रहे हैं. बिना पूर्व सूचना और पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण के लागू किए गए इस बदलाव ने न केवल आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है बल्कि निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी असमंजस की स्थिति में डाल दिया है.

पोर्टल में बदलाव के बाद पुराने रिकॉर्ड के सत्यापन और नए प्रमाणपत्र की प्रक्रिया प्रभावित

नगर निगम में रोजाना बड़ी संख्या में लोग जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े कार्यों के लिए पहुंचते हैं. इनमें कई ऐसे लोग भी होते हैं, जिन्हें पासपोर्ट, शैक्षणिक नामांकन, सरकारी योजनाओं, नौकरी और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है लेकिन पोर्टल में हुए बदलाव के बाद पुराने रिकॉर्ड के सत्यापन और नए प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हो गई है. ऐसे में लोगों को बार-बार निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है जबकि अधिकारियों के पास भी फिलहाल स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं.

रांची नगर निगम में पुराने जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन पर रोक (Etv Bharat)

अब दो कार्यालयों के लगाने होंगे चक्कर

नई व्यवस्था के तहत पुराने जन्म प्रमाणपत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक जटिल हो सकती है. निगम के अधिकारियों के अनुसार, एक जुलाई से आवेदन लेने की प्रक्रिया फिर शुरू होगी लेकिन इसके बाद आवेदकों को सत्यापन के लिए रांची नगर निगम के साथ-साथ जिला प्रशासन के संबंधित कार्यालयों के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. ऐसे में दूर-दराज के इलाकों से आने वाले लोगों को अतिरिक्त समय और आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है.

निगम के एक अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन प्रणाली में बड़े बदलाव लागू करने से पहले संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और जनता को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी होता है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण स्थिति और जटिल हो गई है.

डेटा वेरिफिकेशन सबसे बड़ी चुनौती

नगर निगम के सामने सबसे बड़ी समस्या पुराने रिकॉर्ड के सत्यापन को लेकर है. दरअसल, कुछ साल पहले तक जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में प्रज्ञा केंद्रों की भी भूमिका थी. उस समय जारी किए गए कई प्रमाणपत्रों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं है. ऐसे मामलों में जब लोग नया प्रमाणपत्र या संशोधन के लिए आवेदन करेंगे, तो उनके दस्तावेजों का सत्यापन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी (डीएसओ) कार्यालय के माध्यम से कराना पड़ सकता है.

आवेदन लेने की प्रक्रिया पर रोक