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नैनीताल में पर्यटकों से भरे दो टेंपो ट्रैवलर पलटे, कई लोग घायल, दो की हालत गंभीर

हादसे में घायल लोग ( फोटो सोर्स- Police )

रामनगर: नैनीताल जिले के कालाढूंगी-नैनीताल मार्ग पर रविवार देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया. जहां प्रिया बैंड के पास एक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर पलट गया. बताया जा रहा है कि वाहन के ब्रेक फेल होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद ट्रैवलर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर ही पलट गया. जिसमें वाहन में सवार पर्यटक घायल हो गए. जिनमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, इस टेंपो ट्रैवलर के ठीक पीछे चल रहा दूसरा ट्रैवलर भी सड़क पर पलट गया. जिसमें सवार 10 पर्यटक भी घायल हो गए. बताया जा रहा है कि हादसे के समय वाहन में कुल 17 पर्यटक सवार थे, जो नैनीताल भ्रमण के बाद गाजियाबाद लौट रहे थे. अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कालाढूंगी पुलिस और एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची. राहत-बचाव अभियान चलाते हुए घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल कालाढूंगी अस्पताल भेजा गया. टेंपो ट्रैवलर पलटने से यात्री घायल (फोटो सोर्स- Police)