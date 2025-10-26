ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फिर सड़क हादसा, टेंपो ट्रैवलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक युवक की गई जान

लक्सर क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

LAKSAR BIKE ACCIDENT
हादसे के बाद जुटे लोग (फोटो सोर्स- Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 26, 2025 at 9:45 PM IST

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जहां टेंपो ट्रैवलर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई. जबकि, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद ट्रैवलर चालक वाहन समेत फरार हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.

तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर: जानकारी के मुताबिक, लक्सर के मोहम्मदपुर कुन्हारी निवासी अरमान पुत्र माजिद (उम्र 19 वर्ष) और नाहिद पुत्र इंतजार रविवार को बाइक से किसी काम से सुल्तानपुर की ओर जा रहे थे. बताया जा रहा है कि जब वो हनुमान चौक से पहले स्थित धर्म कांटा के पास पहुंचे. तभी लक्सर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में युवक की मौत, चालक वाहन समेत फरार: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर जा गिरे. स्थानीय लोगों की मानें तो हादसे के तुरंत बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. इस दर्दनाक टक्कर में अरमान की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, नाबालिग नाहिद गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली लक्सर पुलिस मौके पर पहुंची.

हादसे पर क्या बोली पुलिस? मामले पर लक्सर कोतवाली के एसएसआई लोकपाल सिंह परमार ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं, घायल नाहिद को स्थानीय लोगों की मदद से एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. उनका कहना है कि जल्द ही आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

"वाहन चालक की तलाश की जा रही है. अभी तक किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- लोकपाल परमार, एसएसआई, लक्सर कोतवाली

टेंपो ट्रैवलर चालक की जल्द गिरफ्तारी की मांग: वहीं, स्थानीय लोगों ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख जताते हुए फरार टेंपो ट्रैवलर चालक की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं पर पुलिस को सख्ती से नियंत्रण करना चाहिए. उधर, युवक की मौत पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

HARIDWAR LAKSAR BIKE ACCIDENT
TEMPO TRAVELLER HITS BIKE RIDERS
लक्सर बाइक सवार की मौत
टेंपो ट्रैवलर बाइक को टक्कर
UTTARAKHAND ROAD ACCIDENT

