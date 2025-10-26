ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फिर सड़क हादसा, टेंपो ट्रैवलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक युवक की गई जान

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जहां टेंपो ट्रैवलर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई. जबकि, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद ट्रैवलर चालक वाहन समेत फरार हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.

तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर: जानकारी के मुताबिक, लक्सर के मोहम्मदपुर कुन्हारी निवासी अरमान पुत्र माजिद (उम्र 19 वर्ष) और नाहिद पुत्र इंतजार रविवार को बाइक से किसी काम से सुल्तानपुर की ओर जा रहे थे. बताया जा रहा है कि जब वो हनुमान चौक से पहले स्थित धर्म कांटा के पास पहुंचे. तभी लक्सर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में युवक की मौत, चालक वाहन समेत फरार: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर जा गिरे. स्थानीय लोगों की मानें तो हादसे के तुरंत बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. इस दर्दनाक टक्कर में अरमान की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, नाबालिग नाहिद गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली लक्सर पुलिस मौके पर पहुंची.