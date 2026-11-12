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मसूरी में सड़क हादसा, गुजरात के यात्रियों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, मची चीख पुकार

टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा ( ETV Bharat )

बता दें मसूरी घूमने आ रहे पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर गुरुवार शाम मसूरी झील के पास मल्होत्रा होमस्टे के निकट अनियंत्रित होकर करीब 10 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. गनीमत रही कि वाहन खाई में नीचे पेड़ों के बीच अटक गया. जिससे बड़ा हादसा टल गया. वाहन में पांच परिवारों के 20 पर्यटक सवार थे. स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. हादसे में एक महिला को हल्की चोटें आई हैं.