मसूरी में सड़क हादसा, गुजरात के यात्रियों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, मची चीख पुकार
Accident in Mussoorie: वाहन में गुजरात के रहने वाले पांच परिवारों के 20 पर्यटक सवार थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 7:08 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 7:48 PM IST
मसूरी: उत्तराखंड में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला पहाड़ों की रानी मसूरी से सामने आया है. यहां मसूरी देहरादून मार्ग मसूरी झील के पास एक टेंपो ट्रैवलर और नियंत्रित होकर सड़क से पलट कर सड़क किनारे खाई में गिर गया. हादसे के वक्त टेंपो ट्रैवलर में 20 यात्री सवार थे.
बता दें मसूरी घूमने आ रहे पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर गुरुवार शाम मसूरी झील के पास मल्होत्रा होमस्टे के निकट अनियंत्रित होकर करीब 10 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. गनीमत रही कि वाहन खाई में नीचे पेड़ों के बीच अटक गया. जिससे बड़ा हादसा टल गया. वाहन में पांच परिवारों के 20 पर्यटक सवार थे. स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. हादसे में एक महिला को हल्की चोटें आई हैं.
जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम को टेंपो ट्रैवलर हरिद्वार से पर्यटकों को लेकर मसूरी आ रहा था. वाहन जैसे ही मसूरी झील के पास मल्होत्रा होमस्टे के निकट पहुंचा, वह अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पैराफिट तोड़ते हुए करीब 10 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. वाहन नीचे पेड़ों में अटक गया.
नैनीताल से रामनगर घूमने जा रहे गुजरात के पर्यटकों का वाहन कालाढूंगी-नैनीताल मार्ग पर हादसे का शिकार हो गया. @nainitalpolice_ #Nainital #uttarakhand पूरी खबर का लिंक--https://t.co/9jZHpNW32K https://t.co/yFwUF3XCvS— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 12, 2026
स्थानीय निवासी संजय चौहान, के अनुसार सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में टेंपो ट्रैवलर का पहिया सड़क के किनारे की ओर चला गया. जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया. वाहन खाई में गिर गया. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. वाहन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों से उप जिला चिकित्सालय मसूरी पहुंचाया गया.
उन्होने बताया यदि टेंपो ट्रैवलर खाई में नीचे तक चला जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. वाहन का पेड़ों में अटक जाना यात्रियों के लिए राहत की बात रही. स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.
मसूरी कोतवाल नरेंद्र सिंह गहलावत ने बताया वाहन में गुजरात के रहने वाले पांच परिवारों के 20 पर्यटक सवार थे, जो वर्तमान में मुंबई में निवास करते हैं. हादसे में सखी पटेल (45) को हल्की चोटें आई हैं. सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. कुछ यात्रियों को उपचार के लिए 108 एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया. उन्होंने बताया घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है. दुर्घटना के कारणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
कालाढूंगी-नैनीताल मार्ग पर भी हादसा: कुमाऊं मंडल में भी गुजरात के यात्रियों की गाड़ी हादसे का शिकार हुई. नैनीताल से रामनगर घूमने जा रहे गुजरात के यात्रियों का टेंपो कालाढूंगी-नैनीताल मार्ग पर हादसे का शिकार हो गई. घाटगढ़ मंगोली के पास अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. टेंपो में चालक समेत कुल 12 यात्री सवार थे. मौके पर वाहन चालक आशीष वर्मा, उम्र 28 वर्ष, पुत्र दशरथ महंत, निवासी ग्राम डबरी, थाना बिरनी, बिहार मौजूद मिले. चालक से मिली जानकारी के अनुसार टेंपो में गुजरात के 12 यात्री सवार थे, जो नैनीताल से राम नगर की ओर जा रहे थे.
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