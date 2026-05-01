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टिहरी में टला बड़ा सड़क हादसा, दिल्ली के यात्रियों से भरे टेम्पो ट्रैवलर का ब्रेक फेल, बाल बाल बची 23 जानें

धनौल्टी: नगुन- सुवाखोली मोटरमार्ग पर नागराजा धार के पास चारधाम यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर वाहन संख्या HR 65A0859 ब्रेक फेल होने से पहाड़ी से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि वाहन सड़क के अन्दर की तरफ नाली में घुसकर पहाड़ी से टकरा कर सड़क के अन्दर नाली में फंस गया. जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया, अगर वाहन सड़क से बाहर की ओर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

थाना छाम की मठियाली चौकी प्रभारी शिवशंकर उनियाल ने बताया टेम्पो ट्रैवलर सवार सभी यात्री दिल्ली के रहने वाले हैं. ये सभी कल 30 अप्रैल शाम 4 बजे दिल्ली से गंगोत्री के लिए निकले थे. रात को मसूरी में ठहरने के बाद 1 मई सुबह गंगोत्री के लिए निकले थे. तभी नगुन - सुवाखोली- देहरादून मोटरमार्ग पर नागराजा धार के पास टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

आज दोपहर करीब 14:10 बजे पुलिस को 112 के माध्यम से नगुन- सुवाखोली- देहरादून मोटरमार्ग पर नागराजा धार के समीप एक यात्री वाहन के पहाड़ी से टकराने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना छाम पुलिस टीम के एसआई शिव शकर उनियाल , एसआई मनवीर कांस्टेबल गम्भीर तोमर कांस्टेबल अमरेश, कांस्टेबल भगवान सिह होमगार्ड अबल सिंह ने दुर्घटना में घायल 5 यात्रियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल चिन्यालीसौड़ पहुंचाया.