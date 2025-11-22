ETV Bharat / state

चंद मिनटों में जिंदगी की जंग हारा 28 साल का रेहान, हरिद्वार से मसूरी ले गया था टेंपो ट्रैवलर, अचानक बिगड़ी तबीयत

मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी स्थित पर्यटन स्थल भट्टा फॉल के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हरिद्वार से पर्यटकों को लेकर आए एक टेंपो ट्रैवलर चालक की अचानक तबीयत बिगड़ गई. 28 वर्षीय रेहान, जो पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा था, कुछ ही मिनटों में जिंदगी की जंग हार गया. इस दर्दनाक घटना ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को हिला कर रख दिया.

मसूरी में टेंपो ट्रैवलर चालक की मौत: जानकारी के मुताबिक रेहान अपने कुणाल ट्रैवलर की टेंपो ट्रैवलर (यूके 08-पीए-5455) से पर्यटकों को भट्टा फॉल लेकर आया था. गाड़ी पार्क करने के बाद वह सामान्य रूप से कामकाज कर रहा था. अचानक उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि रेहान लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया.

चालक के बेहोश होने पर अस्पताल ले गए लोग: रेहान को वहां मौजूद लोगों ने देखा तो तुरंत उसे पास के भट्टा गांव आयुर्वेदिक अस्पताल पहुंचाया. उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उसे तुरंत मसूरी उप जिला चिकित्सालय रेफर किया. उप जिला चिकित्सालय पहुंचते-पहुंचते रेहान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी. अस्पताल के डॉक्टर डॉ. सुशील सैनी के अनुसार-