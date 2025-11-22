ETV Bharat / state

चंद मिनटों में जिंदगी की जंग हारा 28 साल का रेहान, हरिद्वार से मसूरी ले गया था टेंपो ट्रैवलर, अचानक बिगड़ी तबीयत

रेहान की तबीयत अचानक बिगड़ी और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरकर बेहोश हो गया, अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया

TEMPO TRAVELER DRIVER DIED
मसूरी में चालक की मौत (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 22, 2025 at 1:07 PM IST

3 Min Read
मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी स्थित पर्यटन स्थल भट्टा फॉल के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हरिद्वार से पर्यटकों को लेकर आए एक टेंपो ट्रैवलर चालक की अचानक तबीयत बिगड़ गई. 28 वर्षीय रेहान, जो पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा था, कुछ ही मिनटों में जिंदगी की जंग हार गया. इस दर्दनाक घटना ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को हिला कर रख दिया.

मसूरी में टेंपो ट्रैवलर चालक की मौत: जानकारी के मुताबिक रेहान अपने कुणाल ट्रैवलर की टेंपो ट्रैवलर (यूके 08-पीए-5455) से पर्यटकों को भट्टा फॉल लेकर आया था. गाड़ी पार्क करने के बाद वह सामान्य रूप से कामकाज कर रहा था. अचानक उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि रेहान लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया.

चालक के बेहोश होने पर अस्पताल ले गए लोग: रेहान को वहां मौजूद लोगों ने देखा तो तुरंत उसे पास के भट्टा गांव आयुर्वेदिक अस्पताल पहुंचाया. उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उसे तुरंत मसूरी उप जिला चिकित्सालय रेफर किया. उप जिला चिकित्सालय पहुंचते-पहुंचते रेहान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी. अस्पताल के डॉक्टर डॉ. सुशील सैनी के अनुसार-

एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में लाया गया था. जांच के दौरान पाया गया कि उसकी मौत हो चुकी थी. ऐसा लग रहा था कि उसे अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले ही अटैक आया होगा. हमारी आईसीयू की टीम और सीएमएस डॉ. खजान चौहान के नेतृत्व में सीपीआर और अन्य सारे प्रयास किए गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.
-डॉ सुशील सैनी, चिकित्सक, उप जिला चिकित्सालय, मसूरी-

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा: अस्पताल में टेंपो ट्रैवलर चालक की मौत की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची. शव को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने बताया कि-

रेहान हरिद्वार का रहने वाला था. उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है. डॉक्टर का कहना है कि मौत का प्राथमिक कारण हार्ट अटैक लग रहा है. जांच जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी.-मसूरी पुलिस-

पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा मौत का राज: पुलिस ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है. रेहान की अचानक मौत के पीछे क्या कारण था हार्ट अटैक, कोई मेडिकल स्थिति या कुछ और यह अभी साफ नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण सामने आएगा. घटना के समय ट्रैवलर में मौजूद पर्यटक भी स्तब्ध थे. कुछ का कहना है कि चालक बिल्कुल ठीक लग रहा था, जिसे देखकर लोग और भी हैरान हैं.
