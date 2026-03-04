ETV Bharat / state

कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर टेंपो ट्रैवलर और कार में जोरदार टक्कर, 16 पर्यटकों की बाल-बाल बची जान

मंडी: कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर बुधवार शाम एक भीषण सड़क हादसा सामने आया. यह दुर्घटना शाम के समय छः मील के पास हुई, जहां कोलकाता से आए पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर मनाली की ओर जा रही दिल्ली नंबर की कार से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो ट्रैवलर के पिछले दोनों टायर निकल गए और दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा. मामले की जानकारी एसपी मंडी विनोद कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम मौके पर मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार टेंपो ट्रैवलर में कुल 16 पर्यटक सवार थे, जो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों की सैर के लिए आए हुए थे और मनाली की ओर जा रहे थे. इसी दौरान फोरलेन पर सामने से आ रही दिल्ली नंबर की कार से अचानक उनकी टक्कर हो गई. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और पर्यटक काफी घबरा गए.

गनीमत यह रही कि हादसा काफी गंभीर होने के बावजूद किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई. सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं. कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया. हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य में मदद की.