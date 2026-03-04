ETV Bharat / state

कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर टेंपो ट्रैवलर और कार में जोरदार टक्कर, 16 पर्यटकों की बाल-बाल बची जान

मंडी में कार और टेंपो ट्रैवलर के बीच भिड़त में 16 पर्यटकों की बाल-बाल बची जान.

टेंपो ट्रैवलर और कार में जोरदार टक्कर
टेंपो ट्रैवलर और कार में जोरदार टक्कर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर बुधवार शाम एक भीषण सड़क हादसा सामने आया. यह दुर्घटना शाम के समय छः मील के पास हुई, जहां कोलकाता से आए पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर मनाली की ओर जा रही दिल्ली नंबर की कार से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो ट्रैवलर के पिछले दोनों टायर निकल गए और दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा. मामले की जानकारी एसपी मंडी विनोद कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम मौके पर मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार टेंपो ट्रैवलर में कुल 16 पर्यटक सवार थे, जो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों की सैर के लिए आए हुए थे और मनाली की ओर जा रहे थे. इसी दौरान फोरलेन पर सामने से आ रही दिल्ली नंबर की कार से अचानक उनकी टक्कर हो गई. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और पर्यटक काफी घबरा गए.

गनीमत यह रही कि हादसा काफी गंभीर होने के बावजूद किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई. सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं. कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया. हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य में मदद की.

स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया. हादसे के कारण कुछ समय के लिए कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस की तत्परता से जल्द ही यातायात सामान्य कर दिया गया. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि तेज गति या अचानक ब्रेक लगने की वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है, हालांकि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. स्थानीय प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि फोरलेन पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और तेज गति से वाहन न चलाएं, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें: 33.53 करोड़ में नीलाम हुआ हिमाचल का ये स्टेट एंट्री टैक्स बैरियर, ई-बिडिंग से पहली बार लगी बोली

TAGGED:

MANDI TEMPO CAR ACCIDENT
KIRATPUR MANALI FOURLANE
MANDI ACCIDENT
HIMACHAL ROAD ACCIDENT
MANDI ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.