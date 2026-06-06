ETV Bharat / state

बदरीनाथ हाईवे पर फिर सड़क हादसा, दर्शन कर लौट रहे यात्रियों का टेंपो ट्रैवलर वाहन पलटा, 8 श्रद्धालु घायल

बदरीनाथ हाईवे पर एक बार फिर एक टेंपो ट्रैवलर वाहन हादसे का शिकार हो गया. घटना में 8 यात्री घायल हो गए.

BADRINATH TEMPO TRAVELER ACCIDENT
यात्रियों का टेंपो ट्रैवलर वाहन पलटा (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: बदरीनाथ हाईवे पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बीते दिन जोशीमठ के समीप पैनी नामक स्थान पर गाजियाबाद से बदरीनाथ धाम जा रहा एक टेंपो ट्रैवलर वाहन हादसे का शिकार हो गया था. जिसमें एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य यात्री घायल हो गए. वहीं एक बार फिर इसी हाईवे पर टेंपो ट्रैवलर वाहन हादसे का शिकार हुआ है. हादसे में वाहन में सवार 8 यात्री घायल हो गए, जबकि अन्य यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया.

गौर हो कि बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. हनुमान चट्टी और बिनाकुली के बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ से चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से भरा एक टेंपो ट्रैवलर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. दुर्घटना में वाहन में सवार आठ यात्री घायल हो गए, जबकि अन्य यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया. गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

BADRINATH TEMPO TRAVELER ACCIDENT
घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में किया भर्ती (Photo-ETV Bharat)

प्राप्त जानकारी के अनुसार टेंपो ट्रैवलर (वाहन संख्या यूपी-15 ईटी-1020) बदरीनाथ धाम के दर्शन कर ऋषिकेश की ओर लौट रहा था. इसी दौरान हनुमान चट्टी और बिनाकुली के बीच अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. दुर्घटना के समय वाहन में चालक समेत कुल 16 श्रद्धालु सवार थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. राहत एवं बचाव दल ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी यात्रियों को वाहन से बाहर निकाला. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी जेपी कंपनी के अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ रेफर कर दिया गया.

BADRINATH TEMPO TRAVELER ACCIDENT
घायलों को 108 वाहन से पहुंचाया गया अस्पताल (Photo-ETV Bharat)

हादसे में घायल यात्रियों की पहचान दिशा (15 वर्ष) पुत्री विनोद सैनी, वर्षा पुत्री विनोद सैनी, इलालिता पत्नी अमित, ज्योति पत्नी प्रदीप गिरी, पुष्पा गिरी पत्नी विजेंद्र, चालक जमील पुत्र मतलूप, राजकुमार पुत्र लक्ष्मी और बसु पुत्री सुरेंद्र सैनी के रूप में हुई है. सभी घायल मेरठ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी बताए गए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद कुछ देर के लिए घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन पुलिस और एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से राहत एवं बचाव कार्य तेजी से पूरा कर लिया गया. दुर्घटना के बाद राजमार्ग पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, जिसे बाद में सुचारू कर दिया गया.

बदरीनाथ थाना प्रभारी नवनीत भंडारी ने बताया कि टेंपो ट्रैवलर बदरीनाथ से ऋषिकेश की ओर जा रहा था. बिनाकुली के समीप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे आठ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. सभी घायलों का उपचार चल रहा है और किसी भी यात्री की स्थिति गंभीर नहीं है. चारधाम यात्रा सीजन के दौरान बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बढ़ते यातायात और पर्वतीय मार्गों की चुनौतियों के बीच यह हादसा एक बार फिर सावधानीपूर्वक वाहन संचालन की आवश्यकता को दर्शाता है. हालांकि समय रहते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू होने से एक बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्रियों की जान सुरक्षित बच गई.

पढ़ें-

TAGGED:

बदरीनाथ हाईवे सड़क हादसा
बदरीनाथ टेंपो ट्रैवलर हादसा
BADRINATH TEMPO TRAVELER ACCIDENT
BADRINATH HIGHWAY ROAD ACCIDENT
CHARDHAM PASSENGER VEHICLE ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.