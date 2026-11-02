लाहौल स्पीति के कोकसर में टेंपो ट्रैवलर सड़क से नीचे पलटा, मध्य प्रदेश से आए शिक्षक सहित 7 बच्चे घायल
टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटना में घायलों को पीएचसी सिस्सू में भर्ती कराया गया. सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:09 PM IST
कुल्लू: जिला लाहौल स्पीति के कोकसर में एक टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वहीं, इस सड़क दुर्घटना में एक शिक्षक सहित 7 बच्चे घायल हो गए हैं. दुर्घटना की सूचना मिलते ही लाहौल पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस ने आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
लाहौल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस पोस्ट कोकसर से सूचना प्राप्त हुई कि गर्ग एंड गर्ग प्लांट के समीप एक टेम्पो ट्रैवलर वाहन संख्या HP01K9878 सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया. यह टेम्पो ट्रैवलर वाहन मनाली से रोहतांग दर्रा होते हुए कोकसर से अटल टनल की ओर जा रहा था. वाहन में मध्य प्रदेश के इंदौर से घूमने आए स्कूली बच्चे एवं उनके साथ एक शिक्षक सवार थे. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. जहां वाहन सड़क से नीचे दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिला.
डीएसपी केलांग केडी शर्मा ने बताया, "इस टेम्पो ट्रैवलर में कुल 11 लोग सवार थे. जिसमें एक शिक्षक, 9 बच्चे और ड्राइवर सवार थे. दुर्घटना में एक शिक्षक सहित 7 बच्चे घायल हुए हैं. राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. कुछ घायलों को मनाली अस्पताल और अन्य घायलों को पीएचसी सिस्सू ले जाया गया. जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है. घायलों के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (MLC) प्राप्त कर लिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और मामले में आगामी आवश्यक कानूनी कार्रवाई एएसआई श्याम लाल, प्रभारी पुलिस पोस्ट कोकसर द्वारा की जा रही है.
ये भी पढ़ें: विश्व धरोहर का दर्जा, फिर भी पटरी पर सन्नाटा, टॉय ट्रेनें थमीं तो शिमला के पर्यटन कारोबार पर लगा ब्रेक