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लाहौल स्पीति के कोकसर में टेंपो ट्रैवलर सड़क से नीचे पलटा, मध्य प्रदेश से आए शिक्षक सहित 7 बच्चे घायल

कोकसर में टेंपो ट्रैवलर एक्सीडेंट ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला लाहौल स्पीति के कोकसर में एक टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वहीं, इस सड़क दुर्घटना में एक शिक्षक सहित 7 बच्चे घायल हो गए हैं. दुर्घटना की सूचना मिलते ही लाहौल पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस ने आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

लाहौल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस पोस्ट कोकसर से सूचना प्राप्त हुई कि गर्ग एंड गर्ग प्लांट के समीप एक टेम्पो ट्रैवलर वाहन संख्या HP01K9878 सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया. यह टेम्पो ट्रैवलर वाहन मनाली से रोहतांग दर्रा होते हुए कोकसर से अटल टनल की ओर जा रहा था. वाहन में मध्य प्रदेश के इंदौर से घूमने आए स्कूली बच्चे एवं उनके साथ एक शिक्षक सवार थे. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. जहां वाहन सड़क से नीचे दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिला.