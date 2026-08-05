नूंह में विस्फोटक सामग्री से भरा टेंपो बरामद, तीन युवक गिरफ्तार, बड़ी संख्या में कोयला और पोटैशियम मिला
नूंह की फिरोजपुर झिरका पुलिस ने विस्फोटक सामग्री से भरे एक टेंपों को जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : August 5, 2026 at 9:10 AM IST
नूंह: अवैध विस्फोटक सामग्री की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने अगोन से फिरोजपुर झिरका जाने वाले रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक टेम्पो को पकड़कर उसमें से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है. इस मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है.
नूंह में विस्फोटक सामग्री से भरा टेंपो बरामद: डीएसपी हरदीप सिंह के मुताबिक "फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस की एक टीम क्षेत्र में दिल्ली-अलवर रोड अगोन मोड़ पर रात्रि गश्त कर रही थी. इस दौरान सूचना मिली कि गांव बिसरू निवासी इमरान पुत्र दीन मोहम्मद, मुकीम पुत्र इसराईल और अजीम पुत्र वहीद अवैध विस्फोटक सामग्री की सप्लाई करते हैं,जो एक टेम्पो में विस्फोटक सामग्री भरकर अगोन से फिरोजपुर झिरका की तरफ आएंगे."
तीन युवक गिरफ्तार: सूचना के आधार पर पुलिस ने अगोन-फिरोजपुर झिरका रोड पर नाकाबंदी शुरू की. करीब 20-25 मिनट बाद अगोन की तरफ से आ रहे टेम्पो को रुकने का इशारा किया गया. तलाशी के दौरान टेम्पो में सवार तीनों युवकों को काबू किया गया. पूछताछ में चालक ने अपना नाम मुकीम पुत्र इसराईल और साथ बैठे युवकों ने इमरान पुत्र दीन मोहम्मद व अजीम पुत्र वहीद निवासी बिसरू थाना बिछौर बताया.
ये सामान हुआ बरामद: टेम्पो की जांच में पुलिस को 4 कट्टों में कुल 72.220 किलोग्राम पिसा हुआ कोयला, 7.400 किलोग्राम गंधक, 35.480 किलोग्राम पोटैशियम, 18.680 किलोग्राम मिक्स बारूद और 120 किलोग्राम पुट्टी मिली. इसके अलावा 2 डिब्बे पीला पेंट, 4 प्लास्टिक तसले, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 150 खाली गत्ता कार्टून, 3 टेप मशीन, 15 पैकेट तैयार पटाखे जिनमें 150 छोटी डिब्बियां थीं, 10 पेटियों में 1080 पेपर ट्यूब चकली, 13 पेटियों में 1456 चकली और 23 पैकेट माचिस बॉक्स बरामद हुए.
मामले की जांच में जुटी पुलिस: जब आरोपियों से बरामद सामग्री का लाइसेंस मांगा तो वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके. पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया "इस मामले में फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस में केस दर्ज कर लिया है. क्षेत्र में अवैध विस्फोटक सामग्री की तस्करी और पटाखा निर्माण पर कड़ी नजर रखी जा रही है. पकड़ी गई सामग्री का इस्तेमाल अवैध पटाखे बनाने में किया जाना था. आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी."
ये भी पढ़ें- जॉर्जिया से डिपोर्ट हुआ गैंगस्टर कौशल चौधरी का साला गौरव गाड़ौली, हरियाणा STF ने किया अरेस्ट
ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में एटीएम से चोरी मामला, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल निकला मास्टरमाइंड, 5 आरोपी गिरफ्तार