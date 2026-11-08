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बाइक को बचाने के प्रयास में पलटा सवारियों से भरा टेंपो, एक महिला की मौत,तीन रिम्स रेफर

टेंपो पलटा ( Etv Bharat )

रांची: तमाड़ थाना क्षेत्र के रांची-टाटा मार्ग पर शनिवार शाम हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए. दुर्घटना डोरेया मोड़ के समीप हुई, जहां बाइक को बचाने के प्रयास में टेंपो चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. इसके बाद सवारियों से भरा टेंपो सड़क पर पलट गया.

हादसे में घायल पांचों लोगों को इलाज के लिए तमाड़ अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें तीन की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर कर दिया गया.